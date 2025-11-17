طلبة الثالث إلى الثاني عشر يتقدمون لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول الخميس

يتقدم طلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر بجميع المسارات التعليمية (العام، المتقدم، التطبيقي، النخبة) في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026 في أولى محطات التقييمات المركزية العام الجاري، التي تبدأ الخميس 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 4 ديسمبر المقبل.

وبحسب تفاصيل التقويم الأكاديمي المعتمد، تبدأ الاختبارات في 20 نوفمبر وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه، ثم يحصل الطلبة على إجازة اليوم الوطني في 2 و3 ديسمبر، لتُستأنف بعدها الاختبارات يوم 4 منه. الشهر ذاته. وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في 8 ديسمبر، فيما تبدأ للهيئات التدريسية والفنية والإدارية في 15 منه، وتمتد للجميع حتى 4 يناير 2026.

ثمانية موجهات

وحددت وزارة التربية والتعليم ثمانية موجهات عامة اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، إذ ركزت على تنظيم ضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وكفاءة في جميع المدارس على مستوى الدولة.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات ستُجرى حضورياً في المدارس، حيث ستكون ورقية للصفوف من الثالث حتى الخامس، فيما تُنفّذ ورقية أو إلكترونية للصفوف من السادس حتى الثاني عشر بحسب طبيعة المادة الدراسية وطبيعة المسار، كما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة امتحاناتهم في المدارس الحكومية بإشراف قطاع العمليات المدرسية.



أداء الاختبارات



وأكدت الموجهات أن اختبار اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر يتضمن جزأين إلكترونيين للكتابة والقراءة، وعلى الطلبة من الصف السادس فما فوق إحضار أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهم لأداء الاختبارات الإلكترونية.

وفيما يتعلق باستخدام الآلة الحاسبة، سمحت الوزارة بها بدءاً من الصف الثامن في المواد العلمية، مع تحديد نوع الحاسبة المسموح بها حسب المسار؛ إذ يُسمح بالحاسبة العلمية أو الرسومية في المسارات المتقدمة والعلمية، ويُمنع استخدامها في الصفوف الدنيا.



جدول دوري



ووجّهت الوزارة إدارات المدارس في المسارين العام والمتقدم بطباعة وتوزيع الجدول الدوري لمادة الكيمياء أثناء الاختبار، بينما يستخدم طلبة مسار النخبة الجدول الإلكتروني عبر منصة Swift Assess.

وأكدت الوزارة على أنه لا يُسمح للمعلمين بقراءة أسئلة الامتحانات المركزية للطلبة، باستثناء طلبة الصف الثالث فقط، حيث يمكن للمعلم قراءة نص السؤال دون أي تفسير أو توجيه للإجابة، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية.



جدولة زمنية للاختبارات



يستهل طلبة الثاني عشر الاختبارات يوم الخميس 20 نوفمبر بمادة الفيزياء، تليها الكيمياء يوم الجمعة 21 منه، والرياضيات يوم الاثنين 24 من الشهر ذاته، ثم اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء 25 منه، واللغة العربية يوم الأربعاء 26 منه، تليها التربية الإسلامية يوم الخميس 27 منه، والأحياء يوم الجمعة 28 نوفمبر، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 4 ديسمبر بمادة الدراسات الاجتماعية. وتشمل هذه المواعيد جميع المسارات التعليمية (العام، المتقدم، النخبة، والتطبيقي).

تأتي هذه الموجهات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توحيد إجراءات التقويم والاختبارات، وضمان العدالة في التطبيق بين مختلف المسارات، وتعزيز التحول الرقمي في منظومة التعليم، بما يسهم في رفع كفاءة الطلبة واستعدادهم للتقييمات الوطنية والدولية.