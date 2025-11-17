مدارس تستحدث الحقيبة الرقمية لتهيئة الطلاب لاختبارات نهاية الفصل الأول

استحدث عدد من المدارس الحقيبة الرقمية المتخصصة، كمبادرة لإعداد الطلاب لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025-2026، التي في 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل.

وقالت المدارس في تعميم خاص بالمبادرة، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إن ذلك يأتي ضمن جهود المدارس لتعزيز الجاهزية الأكاديمية، ورفع التحصيل العلمي للطلاب عبر أدوات ومراجعات شاملة، تدعم خطط التعلم والتقويم.

وتضم الحقيبة الرقمية التي أعدّتها المدارس محتوى ثرياً ومنظماً يغطي مختلف العناصر التي يحتاج إليها الطلاب خلال فترة الاستعداد للاختبارات، إذ تشمل الحقيبة الجدول الزمني لاختبارات نهاية الفصل لكل الصفوف.

وبحسب المدارس تضم الحقيبة الموجّهات العامة للاختبارات التي تُوضّح آليات أداء الاختبارات الورقية والإلكترونية، وتعليمات إحضار الأجهزة والأدوات اللازمة، وضوابط الاختبار الوزاري، فضلاً عن هياكل الاختبارات الوزارية لمختلف المواد، بما يتيح للطلاب فهم طبيعة الأسئلة وأنماطها وفق المستويات المعرفية المعتمدة.

وأفادت المدارس بأن الحقيبة اشتملت على مراجعات شاملة للمواد الدراسية، مبنية على أنماط أسئلة الهيكل، وتشمل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية والرياضيات، والعلوم العامة، والدراسات الاجتماعية، مع توفير نماذج في بعض المواد محلولة وغير محلولة لدعم التدريب الذاتي.

وأوضحت الإدارات أنه تم إعداد المراجعات بوساطة نخبة من المعلمين، إضافة إلى جمع مصادر تعليمية من المدارس، بما يُعزّز تنوع الأساليب التعليمية ويُثري المحتوى المعرفي للطلاب.

وأكدت الإدارات في رسائل اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن الهدف من هذه الحقيبة هو تسهيل عملية المذاكرة، وتمكين الطلاب من إتقان مهارات المواد المختلفة، وتوفير نظام دعم أكاديمي شامل يساعدهم على خوض الاختبارات بثقة واقتدار.

وأوصت المدارس الطلاب بأهمية الالتزام بالتعليمات العامة، مثل شحن أجهزة الحاسوب يومياً للاختبارات الإلكترونية، وإحضار الأدوات الأساسية كالدفتر والقلم الأزرق والقلم الرصاص والممحاة والمسطرة، والالتزام بتعليمات استخدام الآلة الحاسبة في الاختبارات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حرص المدارس على تعزيز جودة التعليم، وتوفير بيئة تعلم داعمة ومحفزة، وتمكّن الطلاب من تحقيق أفضل النتائج، والوصول إلى مستويات أداء تعكس الجهد المبذول طوال العام.