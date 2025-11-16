جامعة الإمارات تُناقش التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم

عقدت جامعة الإمارات العربية المتحدة «خلوة القيادات الأكاديمية»، لمناقشة سبل تعزيز الأداء المؤسسي والأكاديمي، وتسريع التقدّم في مجالات التعليم والبحث والابتكار، في ظل التحولات العالمية المتسارعة في التكنولوجيا واقتصاد المعرفة، وذلك بحضور المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، زكي أنور نسيبة.

وتطرقت الخلوة إلى مناقشة عدد من المواضيع المهمة مثل: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم، وتعزيز سمعة الجامعة ودعم المواهب والمشاركة المجتمعية، والبحث والابتكار من أجل التأثير الوطني وتحقيق الريادة العالمية، وتنمية مهارات الطلبة ورفع جاهزيتهم لسوق العمل وريادة الأعمال.

وأكد زكي أنور نسيبة أن الجامعة خلال مسيرتها الممتدة لخمسة عقود، أصبحت جامعة بحثية رائدة ذات تأثير إقليمي ودولي متزايد، حيث تقدم اليوم 53 برنامجاً للبكالوريوس و71 برنامجاً للدراسات العليا، جميعها معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تجاوزت نسبة البرامج الأكاديمية المؤهلة الحاصلة على اعتماد دولي 90%، ومن المتوقع بلوغ نسبة 100% بحلول عام 2026.

وشدد على أهمية تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز ارتباطها بالأولويات الوطنية في مجالات المياه والطاقة المتجددة والعلوم الصحية والتحول الرقمي، لافتاً إلى أن الباحثين في الجامعة نشروا في عام 2024 أكثر من 3000 بحث علمي مفهرس في قاعدة «سكوبس»، نُشر أكثر من 70% منها في مجلات مصنفة ضمن الفئة الأولى (Q1).