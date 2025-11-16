%72 من الطلبة يقلصون اعتمادهم على الدروس الخصوصية بفضل «تمكين الرقمية»

كشفت نتائج استطلاع أجرته «الإمارات اليوم» قبيل امتحانات الفصل الأول للعام الأكاديمي 2025-2026، أن 72% من الطلبة أكدوا أن أكاديمية «تمكين الرقمية» تقلص اعتمادهم على الدروس الخصوصية بفضل شروحاتها ومراجعاتها، فيما أشار 78% من أولياء الأمور إلى تحسّن واضح في درجات أبنائهم بعد الاستفادة منها.

وأكد تربويون ومعلمون أن أكاديمية «تمكين الرقمية» باتت منافساً قوياً للتعليم التجاري، إذ ترفع مستوى الطلبة بتعليم مجاني عالي الجودة ومصادر متنوعة تحدّ من لجوئهم إلى الدروس الخصوصية.

وتفصيلاً، أجرت «الإمارات اليوم» استطلاعاً ميدانياً، استهدف 200 من الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والتربويين، لرصد استعدادات الطلبة قبل امتحانات الفصل الأول للعام الأكاديمي الجاري، المقرر لها الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى الرابع من ديسمبر المقبل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع إقبالاً متزايداً على المنصة، ما يعزز مكانة أكاديمية «تمكين الرقمية» كمبادرة تعليمية وطنية جديرة بالدعم، إذ تجسد التحول الذكي نحو تعليم مجاني شامل ومستدام.

وبحسب نتائج الاستطلاع، أفاد 72% من الطلبة، بأن الأكاديمية حدّت من اعتمادهم على الدروس الخصوصية بفضل شروحاتها ومراجعاتها الشاملة، و92% منهم أكدوا أن الأكاديمية ساعدتهم على فهم المواد الدراسية بشكل أفضل.

وأكد الطلبة المشاركون في الاستطلاع أن أكاديمية «تمكين الرقمية» أحدثت فرقاً واضحاً في مستواهم الدراسي، إذ قالت الطالبة مريم حمدان: «شعرت بالفارق الكبير بعد استخدام الأكاديمية، ولم أعد بحاجة للدروس الخصوصية، حيث فهمت المواد بطريقة أسهل وأكثر وضوحاً».

وذكر الطالب عمرو محمد: «الأكاديمية زادت ثقتي قبل الامتحانات، وأصبحت أشارك أكثر في الصف، لأنني ملم بالمادة قبل الحصص».

وقالت الطالبة سارة مظهر: «أنا وزملائي الذين كانوا يعانون في بعض المواد تحسّن أداؤنا بنسبة كبيرة بعد الاعتماد على المراجعات الرقمية».

وأفادت نتائج الاستطلاع بأن 78% من أولياء الأمور رصدوا تحسّناً ملحوظاً في درجات أبنائهم بعد الاستعانة بمراجعات أكاديمية لـ«تمكين الرقمية»، إذ أشاد عدد منهم بتأثير الأكاديمية في تحصيل أبنائهم الدراسي.

وقالت فاطمة آل علي، والدة أحد الطلبة: «لاحظت تحسناً واضحاً في درجات ابني، وأصبح ينجز واجباته بثقة أكبر، ولم نعد بحاجة لدفع مبالغ كبيرة للدروس الخصوصية».

وأضاف والد الطالب خالد أحمد: «الأكاديمية وفرت وقت ابني ومنحته مرونة في المراجعة حسب قدرته، وهذا انعكس إيجاباً على مستواه العام».

وأوضح 85% من المعلمين المشاركين في الاستطلاع، أن الطلبة المستخدمين للأكاديمية، أبدوا ثقة أكبر في الامتحانات، وتفاعلاً أعلى في الصف.

وبحسب آراء المعلمين المشاركين في الاستطلاع، فإن 60% من الطلبة متدنيي المستوى سابقاً تحسن أداؤهم في الاختبارات بنسبة تراوح بين 20 و40% بعد الانتظام في استخدام الأكاديمية خلال فترة المراجعة النهائية.

وأوضحت المعلمة حنان شرف: «الطلبة الذين يستخدمون الأكاديمية يظهرون تفاعلاً أكبر وثقة في الإجابة عن الأسئلة، ما يرفع مستوى الحصص التعليمية».

وأشار معلم في إحدى المدارس، الدكتور هاني حمزة، إلى تأثير الأكاديمية في الطلبة ذوي المستوى المتدني، قائلاً: «لاحظنا تحسناً واضحاً في نتائجهم، خصوصاً عند الانتظام في استخدام الأكاديمية خلال فترة المراجعة النهائية».

واعتبر 70% من التربويين المستطلعة آراؤهم، أن أكاديمية تمكين الرقمية تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً للحد من الدروس الخصوصية وتعزيز العدالة التعليمية.

وأكدت مديرة مدرسة دبي الوطنية سعاد أبوحرب، أن أكاديمية «تمكين الرقمية» تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً يسهم في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

وقال التربوي علي بن محيل، إن المنصات الرقمية أصبحت خياراً تعليمياً متكاملاً يوفر فرصاً متساوية للطلبة لتحسين مستواهم الأكاديمي دون أعباء مالية إضافية.

معلمون:

60 % من الطلبة ذوي المستوى المتدني تحسن أداؤهم في الاختبارات بنسبة تراوح بين 20 و40%، بعد الانتظام في دروس «تمكين الرقمية».

. 92 %من الطلبة أكدوا أن الأكاديمية ساعدتهم على فهم المواد الدراسية بشكل أفضل.