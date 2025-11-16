سؤال وجواب

. تساءل طلبة: هل من الممكن تحويل الراتب الشهري للطالب المبتعث على حسابه البنكي في دولة الابتعاث؟ وهل يتم دفع مخصص للسكن؟

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا يتم تحويل الراتب الشهري للطالب على حسابه البنكي في دولة الابتعاث، حيث يتعين على كل طالب فتح حساب بنكي باسمه فقط، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشارت إلى أنه يُصرف للمبتعث مخصَّص شهري والذي من خلاله يتحمل المبتعث قيمة إيجار السكن، لافته إلى أنها تُوفر خدمة الحجز الفندقي والمواصلات للطلبة الجدد فقط من خلال تقديم طلب على نظام الخدمات الإلكتروني، ومن خلال خدمة (Hotel Booking and Transportation)، ويمكن للطالب الرجوع إلى دليل الخدمات الإلكترونية للاطلاع على شروط ومتطلبات الخدمة.