التعليم العالي: 13% زيادة في أعداد الطلبة بإجمالي 57 ألفاً

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلبة الجدد المقبولين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة للعام الأكاديمي 2024 - 2025 وصل إلى 57 ألفاً و37 طالباً وطالبة، من المواطنين وغير المواطنين، في 66 مؤسسة تعليم عالٍ، شاركت بيانات التحاق الطلبة الجدد مع الوزارة، وبنسبة زيادة تتجاوز 13% مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى عدد من الطلبة الجدد تسجله مؤسسات التعليم العالي خلال العقد الأخير.

وأظهرت بيانات الوزارة أن نسبة الطالبات من إجمالي عدد الطلبة الجدد وصلت إلى 54% مقابل 46% من الطلبة الذكور، وهو ما يعكس التوازن بين الجنسين في فرص الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، حيث بلغ عدد الطالبات المسجلات خلال هذا العام 30 ألفاً و756 طالبة، بزيادة بلغت نسبتها 10% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغ عدد الطلبة الذكور 26 ألفاً و281 طالباً، بزيادة بلغت 18% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع يعكس تطور كفاءة ومرونة منظومة القبول الجامعي، نتيجة لإجراءات تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الرقمية، وفي مقدمتها نظام التسجيل الوطني الموحد، الذي أسهم في تعزيز التنسيق بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، وتسهيل إجراءات التسجيل والقبول للطلبة في مختلف الجامعات.

وبينت الوزارة أن الزيادة في نِسَب قبول الطلبة الجدد تعكس فاعلية القرار الوزاري الخاص بتحديث معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، الذي صدر في عام 2024، وكذلك جهود تحديث المنظومة وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة، وتمكينهم من الالتحاق بتخصصات تتناسب مع طموحاتهم المستقبلية، ما يشكل نقلة نوعية نحو توسيع نسب التسجيل خلال الأعوام المقبلة.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، طيف محمد الأميري: «يمنح القرار مؤسسات التعليم العالي مرونة أكبر في تصميم برامجها الأكاديمية وتحديد معايير القبول بناءً على كفاءة الطلبة وإمكاناتهم، وليس فقط درجاتهم الاختبارية، ما يسهم في فتح آفاق جديدة لمواصلة التعليم الجامعي في تخصصات نوعية، تدعم متطلبات الاقتصاد الوطني وسوق العمل المستقبلي».

وأضافت: «تواصل الوزارة العمل على تطوير منظومة القبول الجامعي ضمن إطار شامل، يحقق التوازن بين رفع نسب التحاق الطلبة، وضمان جودة المخرجات الأكاديمية، مع الحرص على تعزيز التنسيق المؤسسي، عبر أنظمة رقمية موحدة، وتغذية راجعة مستمرة من الجامعات والطلبة وأولياء الأمور، لضمان أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة عمليات القبول».