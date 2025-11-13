جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم ندوة «الإمارات موطن التسامح والسلام»

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بمقرها في أبوظبي، ندوة بعنوان «دولة الإمارات موطن التسامح والسلام»، ضمن جهودها لتعزيز البحث العلمي والحوار الفكري حول القيم التي تُمثّل جوهر النموذج الإماراتي في التسامح والتعايش، بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين، وهدفت الندوة إلى تحليل التجربة الإماراتية في ترسيخ قيم التسامح، وأكد مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، في كلمته الافتتاحية، أن الإمارات أصبحت قلب العالم النابض بالسلام والتسامح تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن الدولة تُمثّل اليوم رمزاً للحكمة والاستقرار، ومنارة للعمل الإنساني والخيري حول العالم، وأوضح عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة، الدكتور رضوان السيد، أن التسامح في الإمارات يُمثّل رؤية إسلامية وإنسانية متكاملة، مؤكداً أن الدولة أعطت للعمل الإنساني معنى جديداً يُعزّز مكانة الإنسان أينما كان.

وأشار عضو المجلس العلمي الأعلى في الجامعة، الدكتور عارف النايض، إلى أن الإمارات تجاوزت الدفاع عن التسامح لتبنّيه كممارسة بنّاءة تُعزّز الأمن والسلام والتواصل الحضاري.

وأكد عضو الهيئة التدريسية في الجامعة، الدكتور محمد نوح القضاة، أن نموذج دولة الإمارات في التعايش والتسامح يُعدّ فخراً للعالم الإسلامي، كونه يجمع بين التمسك بالهوية والثقافة الإسلامية السمحة والانفتاح على الآخر، مشيراً إلى المبادرات التشريعية والمجتمعية التي أرست هذه القيم على أرض الواقع، كما شدّد عضو الهيئة التدريسية في الجامعة، الدكتور عمر البشير، على أن الإمارات أعادت الاعتدال إلى مكانته الحقيقية.

وأوضح المستشار في الجامعة، الدكتور عدنان إبراهيم، أن دولة الإمارات أعادت إحياء النموذج الحضاري العربي الإسلامي القائم على الرحمة والعقلانية، وأفاد أستاذ الدراسات الفلسفية والاجتماعية في جامعة نواكشوط الموريتانية، الدكتور عبدالله السيد ولد أباه، بأن مفهوم التسامح في الإمارات تجاوز الإطار القانوني ليصبح قيمة أخلاقية راسخة في فكرها وثقافتها ومواقفها، وأكد عضو الهيئة التدريسية في الجامعة، الدكتور يوسف حميتو، أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تُمثّل نموذجاً متقدماً في إنتاج المعرفة حول التعايش الإنساني.