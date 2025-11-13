«خليفة التربوية» تُشارك في معرض «مستلزمات التعليم» بدبي

تشارك الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات إرث زايد الإنساني، في فعاليات المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم (GESS)، المقام حالياً في دبي، ضمن نخبة من التربويين والمبتكرين وصناع التغيير من مختلف دول العالم.

ويُعدّ المعرض منصة رائدة لاستشراف مستقبل التعليم، من القيادة والرفاهية إلى التكنولوجيا التعليمية والاستدامة والتعلم الإبداعي.

وأوضح الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، حميد الهوتي، أن المشاركة تأتي انسجاماً مع رسالة الجائزة في نشر ثقافة التميز في الميدان التعليمي محلياً وعربياً وعالمياً، عبر مجالاتها الـ١٠ التي تضم 17 فئة تُغطي مختلف جوانب العملية التعليمية.