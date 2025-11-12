قبل الامتحانات.. مدارس تُمكن الطلبة في المواد الأساسية بحصص دعم أكاديمي إضافية

أعلنت إدارات عدد من المدارس في مختلف إمارات الدولة، عن توفير حصص الدعم الأكاديمي الإضافية، الهادفة إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة وتعزيز فهمهم وتمكينهم في المواد الأساسية، في إطار الجهود المتواصلة لتطوير جودة التعليم وتحقيق التميز الأكاديمي.

استجابة لاحتياجات الطلبة

وأوضحت المدارس أن توفير هذه الحصص يأتي استجابة لاحتياجات الطلبة التعليمية، وحرصاً على تزويدهم بفرص إضافية لمراجعة المفاهيم الدراسية وتعزيز المهارات الأساسية لديهم، لاسيما في مواد اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية.

دروس داعمة

وأفادت بأنه يتم تنفيذ الحصص الإضافية بإشراف معلمين ومعلمات مختصين يتمتعون بخبرة تربوية واسعة، حيث تركز هذه الحصص على تبسيط المفاهيم الصعبة وتقديم شرح تفاعلي بأساليب تعليمية حديثة ومحفزة، بما يساعد الطلبة على تجاوز التحديات الدراسية وتحسين نتائجهم الأكاديمية.

مهارات التفكير والتحليل

وأكدت إدارات المدارس أن البرنامج يمثل خطوة نوعية نحو الارتقاء بجودة التعليم، إذ يتيح للطلبة فرصة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية مهارات التفكير والتحليل لديهم، إلى جانب دعمهم في بناء أساس أكاديمي قوي يمكّنهم من مواصلة النجاح في المراحل المقبلة.

دعوة للأهالي

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على الالتزام بحضور الحصص والاستفادة منها، مؤكدة أن تعاون الأسرة مع المدرسة يشكل محوراً رئيسياً في نجاح العملية التعليمية وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود.

حجر الأساس

وأعربت الإدارات عن تقديرها الكبير لتفاعل أولياء الأمور وحرصهم المستمر على مصلحة أبنائهم، مؤكدة أن التكامل بين البيت والمدرسة يمثل حجر الأساس في بناء جيل واعٍ، مبدع، ومتفوق علمياً.

التعليم المستدام

وتندرج مبادرة «الدعم الأكاديمي الإضافي» ضمن رؤية الإمارات في ترسيخ مفهوم التعليم المستدام وتطوير منظومة تعليمية متكاملة تواكب التغيرات العالمية، وتُعِدّ طلبة قادرين على المساهمة في مسيرة التنمية والتحديث التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.