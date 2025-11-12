"لا للغش… نعم للأمانة والاجتهاد".. رسالة توعوية من المدارس لأولياء الأمور

«لا للغش… نعم للأمانة والاجتهاد».. رسالة توعوية وجهتها إدارات عدد من المدارس الحكومية والخاصة إلى أولياء الأمور، إذ شددت فيها على أهمية دورهم في دعم أبنائهم خلال فترة الاختبارات المقرر لها الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 4 ديسمبر المقبل، وحثّهم على الالتزام بالقيم التربوية والابتعاد عن أي ممارسات تتعارض مع مبادئ الصدق والاجتهاد، وذلك في إطار الحرص على ترسيخ قيم النزاهة والأمانة بين الطلاب.

الغش ليس حلاً

وشددت الإدارات في مخاطباتها التي اطلعت عليها "الإمارات اليوم" على أن الغش في الاختبارات لا يُعد حلاً، بل هو سلوك يضعف الثقة بالنفس ويُفقد الطالب متعة التعلم الحقيقية، موضحةً أن الهدف من الاختبارات هو تقييم مستوى الطالب ومعرفة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.

الأمانة والصدق

وأكدت أن لأولياء الأمور دوراً محورياً في هذا الجانب من خلال تعزيز قيمة الأمانة والصدق لدى أبنائهم، والتحدث معهم حول أن النجاح الحقيقي هو ثمرة الجهد والمثابرة، وليس نتيجة أساليب غير مشروعة.

بيئة مناسبة

ودعت إلى ضرورة تهيئة بيئة مناسبة للمذاكرة في المنزل، تتسم بالهدوء وتوفر الأدوات التي تساعد على التركيز، إلى جانب تشجيع الطلاب على تنظيم أوقاتهم ووضع خطة دراسية متوازنة دون إفراط في الضغط النفسي.

تبرير الغش

ونبهت الإدارات إلى خطورة تهاون بعض الأسر في تبرير الغش أو تسهيله، معتبرةً أن مثل هذه الممارسات تترك أثراً سلبياً على شخصية الطالب وثقته بنفسه، وتُضعف قيم المسؤولية لديه.

كما دعت أولياء الأمور إلى التواصل المستمر مع المدرسة لمعرفة مستوى أبنائهم الأكاديمي ومتابعة تقدمهم الدراسي.

غرس القيم

وعبّرت المدارس عن ثقتها الكبيرة بطلابها وأولياء أمورهم، مؤكدةً أن التعاون المشترك بين الأسرة والمدرسة هو الطريق الأمثل لغرس قيم الأمانة والاجتهاد، وتحقيق النجاح الحقيقي المبني على الجهد والمثابرة.