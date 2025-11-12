مدارس: آخر موعد لاستكمال أعمال الطلبة والواجبات عبر المنصات التعليمية غداً

أعلنت إدارات عدد من المدارس عن الموعدٍ النهائي لاستكمال الطلبة لجميع الأعمال الدراسية والواجبات والتكليفات عبر المنصات التعليمية، مؤكدة أن يوم غدا الخميس 13 نوفمبر الجاري سيكون آخر موعد لإنجاز المهام المطلوبة قبل انتهاء فترة التقييمات النهائية.

تنويه لأولياء الأمور

وأوضحت الإدارات في تنويهٍ وُجّه إلى أولياء الأمور واطلعت عليه "الإمارات اليوم" أن الهدف من تحديد هذا الموعد هو إتاحة الوقت الكافي لتقييم أداء الطلبة ومراجعة الأعمال المنجزة، بما يضمن عدالة التقييم ودقة رصد الدرجات قبل انطلاق فترة الامتحانات النهائية.

استكمال الواجبات

وشدّدت المدارس على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم في هذه المرحلة الحاسمة، والتأكد من استكمال جميع الواجبات والأنشطة المطلوبة في الوقت المحدد، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو المهام الميدانية المرتبطة بالمواد الدراسية.

الانضباط والالتزام

ودعت الإدارات الأسر إلى التعاون مع الكادر التعليمي في تعزيز الانضباط والالتزام بالمواعيد الدراسية، مشيرة إلى أن التقيد بالمهل الزمنية يسهم في ترسيخ قيم المسؤولية لدى الطلبة، ويُعدّ خطوة أساسية نحو تحقيق النجاح الأكاديمي مع ختام الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2025–2026.

مهام تعليمية

وأكدت المدارس أن الحرص المشترك بين البيت والمدرسة هو الأساس في دعم الطلبة وتشجيعهم على إنهاء مهامهم التعليمية بإتقان وفي الوقت المحدد، متمنيةً للجميع موسمًا دراسيًا ناجحًا ومثمرًا.