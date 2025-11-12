155.6 ألف أخصائي رعاية صحية يعملون في 5944 مستشفى وعيادة ومركزاً صحياً بالدولة

كشف تقرير «أرقام الإمارات الموحدة»، الصادر خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025»، عن نمو كبير ومطّرِد في القطاع الصحي بالدولة، مؤكداً المكانة التي توليها دولة الإمارات لتقديم رعاية صحية متكاملة وشاملة وفق أعلى المستويات العالمية.

ووفقاً للبيانات، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، ارتفع إجمالي عدد المتخصصين في الرعاية الصحية بالدولة ليصل إلى 155 ألفاً و618 متخصصاً في عام 2023، يعملون في 5944 مستشفى وعيادة ومركزاً صحياً على مستوى الدولة، مسجلاً نسبة نمو إجمالية بلغت 6.6%، مقارنة بعام 2022.

وتوزع إجمالي أعداد العاملين بواقع 109 آلاف و37 متخصصاً في القطاع الخاص، الذي شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 8.8% مقارنة بعام 2022، إلى جانب 46 ألفاً و581 متخصصاً في القطاع الحكومي بنسبة نمو 1.8%، وعلى صعيد التوزيع بين الجنسين، أظهرت الأرقام وصول عدد الإناث العاملات في القطاع إلى 101 ألف و897 بنسبة نمو 8.8%، فيما بلغ عدد الذكور 53 ألفاً و721، بنسبة نمو 2.7%.

وفي تفاصيل القوى العاملة الصحية، أظهرت الأرقام أن فئة الممرضين هي الأكبر عدداً بإجمالي 65 ألفاً و510 ممرضين، تليها المهن الفنية الطبية بـ32 ألفاً و588، ثم الأطباء البشريين بـ31 ألفاً و844، وفئة الصيادلة بـ16 ألفاً و263، وأخيراً أطباء الأسنان بإجمالي 9413 متخصصاً.

وسلطت الإحصاءات الضوء على دور محوري للقطاع الخاص في توسع الخدمات الصحية، حيث أظهرت البيانات تفاوتاً واضحاً في توزيع الكوادر بين القطاعين، حيث بلغ عدد الكوادر التمريضية العاملة في القطاع الخاص 42500 ممرض وممرضة مقابل 23 ألفاً و١٠ في القطاع الحكومي، كما بلغ عدد المهنيين الطبيين في القطاع الخاص 22 ألفاً و٣٤٨ مقابل 10 آلاف و٢٤٠ يعملون في القطاع الحكومي، وبلغ عدد الأطباء البشريين 21 ألفاً و744 يعملون في القطاع الخاص مقابل 10 آلاف و100 يعملون في الحكومي، كما بلغ عدد الصيادلة العاملين في القطاع الخاص 14 ألفاً و56 مقابل 2207 يعملون في القطاع الحكومي.

وعلى صعيد البنية التحتية، كشفت الأرقام عن وصول إجمالي عدد المستشفيات في الدولة إلى 175 مستشفى في عام 2023، بواقع 119 مستشفى خاصاً و56 مستشفى حكومياً.

فيما بلغ إجمالي عدد الأسرَّة في المستشفيات 18 ألفاً و497 سريراً، تتوزع بواقع 9514 سريراً في المستشفيات الحكومية و8983 سريراً في المستشفيات الخاصة.

كما شهد قطاع العيادات والمراكز الصحية نمواً ملحوظاً، حيث وصل إجمالي عددها إلى 5769 في عام 2023، منها 5068 عيادة ومركزاً تابعاً للقطاع الخاص، و701 للقطاع الحكومي.

وتعكس هذه الأرقام، التي تأتي ضمن محور «أرقام الإمارات الموحدة»، التزام الدولة الراسخ بتطوير بنية تحتية صحية متقدمة ومرنة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي لتعزيز كفاءته وجودته، تماشياً مع مستهدفات الدولة في بناء نظام صحي رائد عالمياً.

وأكد التقرير أن محور الصحة في الدولة من الأولويات الوطنية التي تُعنى بها الدولة بشكل كبير، وتسعى الدولة إلى تقديم رعاية صحية متكاملة وشاملة لجميع سكانها من خلال بناء نظام صحي متطور ومرن يواكب أحدث المستجدات والتقنيات الطبية.

كما أكد أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية صحية متقدمة تشمل مستشفيات ومراكز طبية عالمية المستوى، وتوفر خدمات طبية متخصصة في كل المجالات، كما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالتوعية الصحية والوقاية من الأمراض، وبرامح الفحص الدوري، والتطعيمات، ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع والحد من انتشار الأمراض، إلى جانب ذلك، تحرص الدولة على دعم الأبحاث الطبية والابتكارات في مجال الرعاية الصحية، وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي لتعزيز كفاءته وجودته.