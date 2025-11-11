مدارس تحذر من العبث بأجهزة الحاسوب وتمنع الطلبة من تعديل أنظمة التشغيل

وجّهت إدارات عدد من المدارس الحكومية تنبيهاً مهماً إلى طلابها بشأن العبث بأجهزة الحاسوب الوزارية، وذلك مع اقتراب موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025-2026، محذّرة من أن أي تعديل على أنظمة التشغيل قد يؤدي إلى منع الطالب من أداء الامتحانات الإلكترونية.

جولات ميدانية

وأوضحت الإدارات المدرسية، في تعاميم وبيانات داخلية اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، أن فرق المعلّمين رصدت خلال الجولات الميدانية قيام بعض الطلبة بتركيب أنظمة تشغيل "ويندوز" غير معتمدة أو غير مستقرة، إلى جانب استخدام تطبيقات غير مصرح بها قد تتسبب بأضرار تقنية مباشرة تؤثر على كفاءة الأجهزة ونظام التشغيل الأساسي.

أعطال مؤثرة

وأكدت المدارس أن هذه التعديلات «قد تؤدي إلى أعطال مؤثرة تعيق دخول الطالب إلى نظام الاختبارات الإلكترونية حتى في حال حضوره إلى المدرسة يوم الامتحان»، مشددة على أن المؤسسات التعليمية غير مسؤولة عن أي خلل أو أعطال ناتجة عن هذه التغييرات الفردية.

سلامة الأجهزة

ودعت الإدارات جميع الطلبة، خصوصاً من قاموا بتعديل أنظمة التشغيل أو إعدادات أجهزتهم، إلى مراجعة مكاتب الدعم الفني أو معلمي الحاسوب في مدارسهم على وجه السرعة، بهدف التأكد من سلامة الأجهزة وإعادة النظام المعتمد من الوزارة في حال وجود أي تعديلات أو أعطال.

عاجل وأساسي

وشددت على أن هذا الإجراء عاجل وأساسي لضمان جاهزية الطلبة لاختبارات نهاية الفصل، مشيرة إلى أن أي تأخير في تصحيح أو تحديث النظام قد يؤدي إلى حرمان الطالب من دخول الامتحان الإلكتروني.

وأكدت ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات التقنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وكفاءة، مؤكدة حرصها على توفير بيئة تعليمية رقمية آمنة ومستقرة.

تجهيز الحاسوب

وفي سياق متصل، وجّهت إدارات عدد من المدارس تنبيهاً خاصاً إلى الطلبة، أكدت فيه أهمية تجهيز أجهزة الحاسوب مسبقاً لضمان انسيابية أداء الاختبارات الإلكترونية دون عوائق تقنية.

وشددت على ضرورة التحقق من عمل الروابط المخصصة للاختبارات بشكل سليم، والتأكد من عدم وجود تحديثات غير ضرورية لبرنامج “Secure Lockdown”، والاكتفاء بتحديث المتصفحات الأساسية مثل Google Chrome أو Microsoft Edge فقط، بما يضمن استقرار النظام أثناء أداء الامتحان.

دعم تقني

وأعلنت المدارس عن تخصيص مهندس دعم تقني لتقديم المساعدة الفنية يوم الخميس 13 نوفمبر الجاري، داعية الطلاب إلى إحضار الاجهزة الوزارية مشحونة وجاهزة للفحص والإصلاح عند الحاجة.

وطالبت الإدارات بإرفاق بطاقة تعريفية على الجهاز تتضمن بيانات الطالب، ورقمه الأكاديمي، والصف والمسار، وكلمة المرور، مع وصف دقيق للمشكلة، لتسريع عملية الدعم الفني وضمان جاهزية جميع الأجهزة قبل بدء الاختبارات.