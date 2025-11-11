«دي مونتفورت» تفتتح حرمها الجامعي الجديد في «مجمع دبي للمعرفة»

افتتحت جامعة «دي مونتفورت» رسمياً حرمها الجامعي الجديد في مجمّع دبي للمعرفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها وتوسيع نطاق حضورها العالمي، وترسيخ موقع دبي وجهة تعليمية رائدة تستقطب المؤسسات الأكاديمية المرموقة من مختلف أنحاء العالم، وشهدت حفل الافتتاح الأميرة بياتريس، من يورك، التي شاركت في حوار تناول دور الذكاء الاصطناعي في التعليم، مشيدة بما لمسته من بيئة تعليمية محفزة على الإبداع.

حضر الحفل مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران، وسفير المملكة المتحدة لدى الدولة، إدوارد هوبارت، والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، عبدالله بالهول، والنائب التنفيذي لرئيس المجموعة للقطاع التجاري، عمّار المالك، ونائب رئيس جامعة «دي مونتفورت» في ليستر، البروفيسورة كايتي نورمنجتن.

وقالت البروفيسورة كايتي نورمنجتن إن افتتاح الحرم الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو تمكين الطلاب من اكتساب المهارات والمعرفة التي تؤهلهم للنجاح في قطاعات المستقبل، مؤكدةً سعي الجامعة لإعداد خريجين قادرين على الإسهام في بناء مستقبل مزدهر عبر التعليم المبتكر والممارسة العملية.

من جانبه أكد عبدالله بالهول أن الاستثمار في تنمية المواهب المستقبلية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود، مشيراً إلى أن مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، التابعين لمجموعة تيكوم، يضمان أكثر من 33 ألفاً و500 طالب من مختلف أنحاء العالم، ويواصلان استقطاب أرقى الجامعات العالمية دعماً لأجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية التعليم 2033، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتعليم والمعرفة.

