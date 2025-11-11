إطلاق النسخة الأولى من المدرسة الشتوية للإحصاء الفلكي

أطلقت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، النسخة الأولى من «المدرسة الشتوية للإحصاء الفلكي لطلبة الدراسات العليا لعام 2025»، تحت شعار «احتضن الإحصاء الفلكي في الشارقة»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من معاهد علمية دولية وتستمر حتى 14 نوفمبر الجاري.

وتنظم الأكاديمية هذه المبادرة بالتعاون مع «المدرسة الصيفية للإحصاء الفلكي» بجزيرة كريت في اليونان، بهدف تعزيز مهارات المشاركين في التحليل الإحصائي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في علوم الفضاء والفلك، ويتضمن البرنامج محاضرات نظرية وتدريبات عملية يقدمها خبراء من مؤسسات علمية مرموقة، منها معهد علوم الفضاء في برشلونة، والمرصد الوطني في أثينا، وجامعة كريت، وجامعة باريس ساكلاي وتتناول موضوعات الإحصاء الكلاسيكي، وتعلم الآلة، والإحصاء البايزي، وتقنيات ماركوف مونت كارلو، والتعلم العميق في تحليل البيانات الفلكية.