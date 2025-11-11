جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تفتح باب التسجيل في «نكست جين»

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أمس، عن فتح باب التسجيل في النسخة الشتوية من برنامج «نكست جين» (NextGen)، وهو برنامج تعليمي يمتد على مدار أسبوعين، ويهدف إلى تعزيز المعرفة الأساسية بالذكاء الاصطناعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الإمارات.

يقام البرنامج في حرم الجامعة خلال الفترة من الثامن إلى 19 ديسمبر المقبل، ويوفر للمشاركين تجربة تعليمية عملية تدمج بين ورش عمل تفاعلية، ونشاطات جماعية، وجلسات حوارية مع أعضاء الهيئة التدريسية والمتحدثين الضيوف.

ويرحب البرنامج بمشاركة طلبة الصفوف من الـ10 إلى الـ12 من مدارس الدولة، ويشترط للتسجيل إجادة اللغة الإنجليزية، وإبداء اهتمام فعّال في مجال الذكاء الاصطناعي (وتُعد أي معرفة أو خبرة سابقة قيمة مضافة)، ومستوى أكاديمي متميز بالإضافة إلى القدرة على الالتزام بالحضور الكامل طيلة مدة البرنامج.

وعند استكمال البرنامج سيحصل الطلبة المشاركون على شهادة مشاركة، وستُكرم الفِرَق المتفوقة في مشروع التحدي الجماعي من خلال جوائز وشهادات تقدير.

وقالت مدير إدارة التواصل في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، روضة المريخي، إن البرنامج الشتوي يعكس التزام الجامعة بدعم الشباب في دولة الإمارات ومنحهم فرصة مبكرة لاكتساب المعارف والمهارات التي تشكل ملامح المستقبل. وأضافت أنه من خلال تزويد الطلبة بأساسيات الذكاء الاصطناعي في بيئة تعليمية محفزة وتفاعلية، نعمل على إعداد جيل من المبدعين القادرين على الإسهام في مسيرة التقدم العلمي والتكنولوجي، ودفع النهضة المعرفية التي تشهدها الدولة. تأتي هذه النسخة عقب النجاح الذي حققه برنامج «نكست جين» الصيفي، الذي عُقد هذا العام، حيث استقطب 38 طالباً وطالبة من المتفوقين الذين تم اختيارهم من بين أكثر من 150 طلباً من مختلف أنحاء الإمارات.

وأظهر الإقبال على النسخة الصيفية رغبة متزايدة لدى الشباب في تعميق فهمهم للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ما يعزز دور الجامعة في تنمية الكفاءات الوطنية بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات لإعداد جيل متمكن من المهارات المستقبلية.