طلبة يتقدمون إلى امتحان نهاية الفصل الأول في اللغة الصينية غداً

يؤدي طلبة وطالبات مدارس حكومية، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026، في مادة اللغة الصينية، غداَ الثلاثاء 11 نوفمبر الجاري، ضمن خطة التعليم الموحّد للغة الصينية المعتمدة في المدارس التي تطبق البرنامج، إذ أعلنت مدارس في مختلف إمارات الدولة، عن إجراء الامتحان النهائي للفصل الأول في تلك المادة للطلبة الذين يدرسونها.

توحيد التقييم

وأكدت الإدارات أن هذا الاختبار يأتي في إطار توحيد التقييم الأكاديمي لمادة اللغة الصينية على مستوى المدارس المشاركة في مبادرة تعليم اللغة الصينية، بهدف قياس مستوى التحصيل اللغوي للطلاب ومدى تقدمهم في مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، حيث أوشك الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري على الانتهاء.

مراجعة شاملة

وأوضح معلمون أن الطلاب تلقوا خلال الأسبوع الماضي مواد المراجعة الشاملة التي أُرسلت عبر معلمي اللغة الصينية، حيث تضمنت أوراق مراجعة وأنشطة داعمة لمساعدة الطلبة على التحضير الجيد للامتحان.

أهمية الالتزام

وشددت المدارس في تعميم، أطلعت عليه "الإمارات اليوم" على أهمية الالتزام بتسليم الواجبات والمهام المقررة عبر بوابة التعلم الذكي (LMS) قبل موعد الامتحان، مؤكدة أن هذه الأعمال تُحتسب ضمن التقييم النهائي للفصل الأول.

مهارات أساسية

وقالت المدارس في تعميمها: "امتحان اللغة الصينية لهذا الفصل يمثل فرصة لتقييم ما تم تعلّمه من مهارات أساسية في اللغة، ونحث جميع الطلبة على المراجعة الجيدة للدروس المقررة والاستعداد الجاد للاختبار، متمنين لهم التوفيق والنجاح".

تعدد اللغات

ويُعد تدريس اللغة الصينية ضمن مناهج عدد من المدارس في الدولة أحد البرامج التربوية الداعمة لتعدد اللغات والانفتاح الثقافي، التي أطلقتها الجهات التعليمية، لتعزيز التواصل بين الثقافات وتنمية مهارات الطلبة في لغات عالمية جديدة.

نتائج الاختبار

وأشارت الإدارات إلى أن نتائج هذا الاختبار ستُعتمد ضمن درجات التقييم النهائي للفصل الدراسي الأول، داعية الطلبة إلى الالتزام بمواعيد الامتحانات والتعليمات المعلنة، ومراجعة المواد التي تم تدريبهم عليها خلال الأسابيع الماضية.