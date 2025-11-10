مدارس تعمم تقارير المستوى الأكاديمي للطلبة لشهر أكتوبر وتدعو الأباء للمشاركة في التقييم

عممت إدارات مدارس حكومية وخاصة عن إصدار تقارير المستوى الأكاديمي لشهر أكتوبر لجميع طلابها، والتي تم إرسالها إلى أولياء الأمور عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، وذلك قبل انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025-2026، المقرر لها الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 4 ديسمبر المقبل.

تفاصيل دقيقة

وأكدت الإدارات أن هذه التقارير تتضمن تفاصيل دقيقة عن أداء الطلاب في مختلف المواد الدراسية، فضلا عن تقييم المهارات الأكاديمية الأساسية وملاحظات المعلمات حول تطور كل طالب ومستواه في الجوانب المعرفية والسلوكية.

تعزيز الشراكة

وقالت المدارس في مخاطبات تحاكي أولياء الأمور والطلبة، اطلعت "الإمارات اليوم" على مضمونها، إن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، وتمكين أولياء الأمور من متابعة تقدم أبنائهم أولًا بأول، بما يتيح دعمهم في تطوير نقاط القوة ومعالجة جوانب التحسين في الوقت المناسب.

عملية التقييم

وأضافت: "نحرص على أن تكون عملية التقييم شفافة وبناءة، وأن تصل المعلومة إلى ولي الأمر بوضوح لتساعده على متابعة رحلة ابنه التعليمية بصورة فعالة. إن مشاركة الأسرة تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق نتائج تعليمية متميزة".

جودة التعليم

ودعت المدارس الأهالي إلى المشاركة في استطلاع الرأي الذي أطلقته الإدارات التعليمية حول المستوى الأكاديمي لشهر أكتوبر، بهدف قياس رضاهم عن الأداء العام وجودة العملية التعليمية، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://forms.office.com/r/kf8Z29zk8q

مؤشر مهم

وأكدت إدارات المدارس أن آراء أولياء الأمور تمثل مؤشرًا مهمًا في عملية تطوير الخطط الأكاديمية والتربوية المستقبلية، مشيرة إلى أن فرق العمل التعليمية تتابع بشكل دوري نتائج الطلاب وتوصيات المعلمين والمعلمات، لضمان تحسين الأداء في كل فصل دراسي.

قنوات التواصل

ووفرت المدارس عدداً من قنوات التواصل للأسر، في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات تخص التقارير الأكاديمية، مشددة على أن نجاح الطالب مسؤولية مشتركة تبدأ من المدرسة وتتكامل في البيت.

لقاءات دورية

وفي سياق متصل، أعلنت إدارات مدرسية عن عقد اللقاءات الدورية مع أولياء الأمور لمناقشة نتائج تقييمات الطلاب ومتابعة أدائهم الأكاديمي والسلوكي خلال الفترة الماضية من الفصل الدراسي الأول.

تمكين أولياء الأمور

وتأتي هذه اللقاءات بهدف تمكين أولياء الأمور من الاطلاع على مستويات أبنائهم بدقة، والتعرف على نقاط القوة وفرص التحسين، بما يسهم في رفع التحصيل الدراسي وتحفيز الطلبة على بذل مزيد من الجهد قبل انطلاق امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الأكاديمي 2025-2026.