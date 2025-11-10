مدارس تحتسب الغياب «مضاعفاً» من اليوم حتى 14 الجاري

أكدت إدارات مدارس عامة وخاصة أهمية استمرار دوام الطلبة طوال الأسبوع الجاري، ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة 14 نوفمبر الجاري، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضحت الإدارات في تعميم رسمي للطلبة وأولياء الأمور، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن غياب «يوم واحد» من دون عذر يُحسب «مضاعفاً» بمعدل يومين، في إطار خطة تعليمية تهدف إلى تعزيز الانضباط المدرسي، وضمان الالتزام الكامل بالحضور قبل انطلاق اختبارات نهاية الفصل الأول.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026 يوم 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل.

وشددت إدارات المدارس على أهمية التزام الطلبة الحضور الكامل خلال هذا الأسبوع، داعية أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وضمان مواظبتهم على الدوام المدرسي، حيث سيتم رصد نسب الحضور يومياً من خلال متابعة ميدانية دقيقة من إدارات المدارس ولجان تابعة لوزارة التربية والتعليم.

وفي تفاصيل خطة الأسبوع، أوضحت الإدارات أن البرنامج الدراسي سيشمل استكمال المناهج الدراسية لدى بعض المعلمين، فيما سيقوم آخرون بمراجعة الهياكل الدراسية وتطبيق نماذج من اختبارات نهاية الفصل، كما ستتضمن الخطة متابعة إنجاز الأنشطة والمهام المتأخرة للطلبة، إلى جانب إجراء اختبارات تعويضية للطلبة الذين لم يتمكنوا من أدائها سابقاً، وأكدت الإدارات أنه لن تُترك أي حصة من دون تشغيل فعلي، التزاماً بالجدول الدراسي الكامل، وأكدت إدارات المدارس أن الهدف الرئيس من هذا التنظيم هو تأهيل الطلبة بالشكل الأمثل لاجتياز اختبارات نهاية الفصل الأول بنجاح وتميّز، منوهة بأن الجهود مستمرة لضمان جاهزية جميع الطلبة أكاديمياً ونفسياً خلال الفترة المقبلة.

ونبهت الإدارات إلى أنه سيتم منع خروج الطلبة خلال الدوام الرسمي، بدءاً من يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، باستثناء الحالات الطبية التي تستدعي مراجعة المستشفيات، شريطة أن يقدّم ولي الأمر ما يثبت موعد المراجعة عبر رسالة رسمية إلى إدارة المدرسة، مؤكدة أنه لن يُسمح بخروج أي طالب دون ذلك.

