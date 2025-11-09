الأعلى عالمياً.. تقرير أممي: الإمارات في صدارة الدول بالإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب

تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، وفقاً لمؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2025، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وبيّن تقرير «الأرقام الموحدة لدولة الإمارات العربية المتحدة»، الصادر عن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، أن نسبة الإلمام بين الشباب بلغت 99.6%، ما يعكس التطور الكبير في قطاع التعليم وجهود الدولة في بناء منظومة تعليمية متكاملة وفق أرقى المعايير العالمية.

وأشار التقرير إلى أن متوسط سنوات الدراسة في الدولة وصل إلى 13.36 سنة في عام 2024، بفضل الاستثمار المتواصل في التعليم وتحديث المناهج، وتعزيز بيئة البحث العلمي.

كما أكد التقرير أن الجامعات الإماراتية باتت مراكز إقليمية للتميز الأكاديمي والعلمي، قادرة على استقطاب أفضل الكفاءات من العلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم.