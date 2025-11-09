براءة اختراع إماراتية لتحويل الماء إلى هيدروجين باستخدام الضوء

سجّلت جامعة الإمارات العربية المتحدة براءة اختراع جديدة من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في مجال العلوم البيئية والطاقة المتجددة، تمثلت في ابتكار مركب جرافيت الكربون النيتريدي المدعوم بشراب التمر، والذي يمثل خطوة مهمة في تطوير تقنيات التحفيز الضوئي لتحويل الماء إلى هيدروجين باستخدام الضوء.

ويعمل المركب المبتكر، الذي تم تطويره بواسطة فريق من الباحثين بقسم الهندسة الكيميائية والبترول، على استخدام شراب التمر كمادة مساعدة لتسريع عملية التحفيز الضوئي، حيث يتم تصنيع المركب عبر مزج جرافيت الكربون النيتريدي مع شراب التمر، عند درجات حرارة مرتفعة، ما يحسن كفاءة تحويل الماء إلى هيدروجين.

وقال الباحث الرئيس في المشروع الدكتور محمد طاهر: «الاختراع يعكس التزام الجامعة بالابتكار في مجال الطاقة المتجددة، عبر دمج شراب التمر مع جرافيت الكربون النيتريدي، حيث تمكنا من تطوير مادة فعّالة يمكنها تعزيز عملية التحفيز الضوئي بشكل كبير، بما يساعد في مواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري».

وقالت الباحثة المشاركة في المشروع، طالبة الدكتوراه ملاذ سليمان: «أكدت الدراسات الأولية أن المركب الجديد قادر على توليد الهيدروجين بكفاءة عالية، ما يفتح الأفق أمام تطبيقات جديدة في مجال الطاقة النظيفة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر».