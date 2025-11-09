مستشار تعليمي ذكي لتمكين ذوي الطلبة المواطنين بدبي من اختيار مدارس أبنائهم

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن إطلاق خدمة المستشار التعليمي لأولياء الأمور، تحت مسمى «قرناس»، أي «الصقر المتمرس»، مؤكدة أن الخدمة تتيح خاصية الدردشة الذكية لتمكين أولياء الأمور الإماراتيين الذين يسجلون أبناءهم للمرة الأولى في مدرسة خاصة بإمارة دبي، أو الراغبين في انتقال أبنائهم من مدرسة إلى أخرى في الإمارة، من حجز جلسة استشارية فردية مع خبراء الهيئة، للحصول على إرشاد مهني محايد، يساعدهم في اختيار المدرسة الأنسب لاحتياجات أبنائهم وتطلعاتهم الأسرية.

وتتوافر الخدمة عبر بوابة الهيئة للخدمات الإلكترونية وتطبيقها على الهواتف الذكية، وتتيح خيار «الدردشة الذكية» لطرح الأسئلة حول المدارس والمناهج التعليمية والرسوم والتقييمات في دبي.

استراتيجية التعليم

وقالت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران، خلال فعاليات النسخة الأولى من سلسلة «إكسبو التعليم 2025»، التي تنظَّمها الهيئة، بحضور أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع هاجر أحمد الذهلي، ومدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أحمد درويش المهيري، وبمشاركة أكثر من 60 مدرسة ومركزاً للطفولة المبكرة في دبي: «تهدف استراتيجية التعليم في دبي 2033 إلى تمكين أولياء الأمور ليكونوا مشاركين فاعلين في تعليم أبنائهم، وبناء مجتمع تعليمي أكثر ترابطاً وتفاعلاً، يدعم الطلبة في كل خطوة من رحلتهم التعليمية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بالإنسان، وتُمكِّن الشباب، وتنمِّي قدراته، وتفتح أمامه أبواب الفرص والبيئة المحفّزة للإبداع».

وأضافت: «جمع المدارس ومراكز الطفولة المبكرة وأولياء الأمور الإماراتيين تحت سقف (إكسبو التعليم 2025)، إلى جانب إطلاق خدمة (قرناس)، المستشار التعليمي لأولياء الأمور في دبي، يشكل فرصة حقيقية لترسيخ الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، وتعزيز التواصل بينهما، وتمكين أولياء الأمور من اختيار المدرسة والمنهاج التعليمي الأنسب لأبنائهم، بما يضمن حصولهم على تعليم عالي الجودة».

شركاء المسار

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتورة آمنة المازمي: «أولياء الأمور شركاء المسار، وغايتنا تصميم الرحلة التعليمية لكل طفل إماراتي على نحو يسهم في بناء كفاءات إماراتية منتجة في جميع القطاعات. إن تمكين أولياء الأمور الإماراتيين يأتي في مقدمة أولوياتنا، ونلتزم بتوفير كل أشكال الدعم لهم، لمساعدتهم من أجل تحديد الخيار الأمثل لتعليم أبنائهم، بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة». وأضافت «نثمن جهود المؤسسات التعليمية التي بادرت بالمشاركة في (إكسبو التعليم 2025)، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع أولياء الأمور الإماراتيين، وندعوهم إلى الاستفادة من خدمة (قرناس)، المستشار التعليمي لأولياء الأمور، المتوافرة على مدار العام، التي تجسِّد التزامنا المستمر بدعم الأسر الإماراتية في كل مرحلة من مراحل تعليم أبنائها، حيث تتيح الخدمة نصائح موثوقة ومحايدة للأسر الإماراتية من خبراء الهيئة، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات واثقة ومدروسة بشأن المدرسة الأنسب لأطفالهم ومسارات التعلم منذ مرحلة الطفولة المبكرة».

المستشار التعليمي

ويُشترط لتفعيل خدمة «قرناس»، المستشار التعليمي لأولياء الأمور في دبي، تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS) عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، ثم استخدام خاصية الدردشة الذكية، كما يمكن لأولياء الأمور الإماراتيين الذين يسجلون أطفالهم في مدرسة خاصة في دبي للمرة الأولى، أو الراغبين في انتقال أطفالهم من مدرسة إلى أخرى، حجز جلسة استشارية مع أحد خبراء الهيئة عبر تعبئة نموذج حجز إلكتروني مُخصَّص لهذا الغرض، وذلك من خلال موقع هيئة المعرفة والتنمية البشرية أو تطبيقها على الهواتف الذكية.

برامج ومسارات

وركزت المدارس والحضانات المشاركة في «إكسبو التعليم 2025» على استعراض برامجها ومساراتها التعليمية لأولياء الأمور الإماراتيين في دبي، في إطار التزام الهيئة بتعزيز علاقات الشراكة والتواصل بين الأسرة الإماراتية والمؤسسات التعليمية الرائدة.

وشهد المعرض الذي يمتد ليومين، تسجيل ما يقارب 400 ولي أمر إماراتي في يومه الأول، للاطلاع على على خيارات التعليم المتاحة للأطفال من مرحلة الطفولة المبكرة حتى المرحلة الثانوية، إضافة إلى التعرف إلى المناهج التعليمية المختلفة وإجراءات القبول، ولقاء القيادات المدرسية والمعلمين وجهاً لوجه.

عائشة ميران:

• استراتيجية التعليم 2033 تستهدف تمكين أولياء الأمور وبناء مجتمع تعليمي أكثر ترابطاً وتفاعلاً.