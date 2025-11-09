سؤال وجواب

تساءل طلبة: ما شروط البعثات الدراسية في المجالات المتخصصة بالطب والصحة العامة؟ وهل يمكن للطلبة الملتحقين حالياً بالجامعة التقدم بطلب التحويل إلى بعثة دراسية؟

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يُشترط الحصول على قبول نهائي غير مشروط في برنامج طبي أو صحي متخصص لا يتطلب سنة تأسيسية، إضافة إلى حضور مقابلة مع الجهات الشريكة ومؤسسات الرعاية الصحية المعنية كجزء من عملية الاختيار النهائية.

وأشارت إلى أنه بإمكان الطلبة الملتحقين (المستمرين دراسياً) في إحدى مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها التقدم للحصول على بعثة من الوزارة مع أهمية التقيد بالشروط المعلنة، ومنها تحقيق معدل تراكمي لا يقل عن 3.0، وتقديم تقييم معتمد من الجامعة المستهدفة لتحويل الساعات.