«وطني إبداعي» يستعرض 1500 عمل فني لطلبة المدارس

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن تنظيم معرض «وطني إبداعي» في الفترة من 12 نوفمبر الجاري وحتى الثامن من ديسمبر المقبل في حديقة متحف اللوفر أبوظبي بجزيرة السعديات، وسيضم المعرض أكثر من 1500 عمل فني، إضافة إلى عروض ثقافية حية، وورش عمل تفاعلية، وجلسات حوارية مع فنانين، وقائمة طعام مستوحاة من التراث الإماراتي مقدمة من «سولت أبوظبي».

وأكدت الدائرة أن برنامج معرض «وطني إبداعي» يقدّم فرصة فريدة للطلبة للتعرف أكثر إلى التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتعبير عن فخرهم واعتزازهم من خلال الإبداع الفني، حيث يعتبر المعرض تتويجاً لجهود استمرت على مدار عام كامل، ويتضمن استعراض 1500 عمل فني عبر ستة مسارات، بما في ذلك الأعمال الفائزة في مسابقات الفنون الأدائية والفنون الأدبية وأفضل المشاركات من المسارات الأخرى (الفنون المرئية، والحرَف اليدوية، والفنون الشعبية، والفنون الرقمية، والفنون التطبيقية).

وتم خلال البرنامج تشجيع الطلبة على اكتشاف أشكال جديدة من التعبير الفني، واستكشاف المواقع الثقافية والتراثية في الدولة، وتلقي الإرشاد اللازم من فنانين محليين ودوليين رائدين، ما مكنهم من إنشاء مجموعات أعمالهم الفنية الخاصة، وتعلمهم طرقاً إبداعية للاحتفاء بتقاليد وقيم دولة الإمارات.

جدير بالذكر، أن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تعاونت مع متحف اللوفر أبوظبي ومعرض 421 لعرض الأعمال الفنية للطلبة في معارض مُخصصة، تعزيزاً لدور الدائرة في دعم المواهب المحلية الواعدة لتحقيق شغفها الفني.