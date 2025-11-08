تعاون بين «صندوق المعرفة» وسوق دبي الحرة لدعم مشروع «مدارس دبي»

وقّعت مؤسسة صندوق المعرفة في دبي مذكرة تفاهم مع سوق دبي الحرة، لدعم مشروع «مدارس دبي» بقيمة 1.95 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في دعم مسيرة التعليم، انسجاماً مع «استراتيجية التعليم 33» الهادفة إلى تطوير منظومة تعليمية حديثة، تُعزّز جودة التعليم في الإمارة وتمكين الأجيال القادمة.

تم توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيس لسوق دبي الحرة، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة في دبي عبدالله محمد العور، والمدير العام لسوق دبي الحرة رامش سيدامبي، وعدد من مسؤولي الجهتين.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم طلبة وطالبات مدارس دبي، وتعزيز مسيرة التطوير المستمر لمنظومتها التعليمية والتربوية، من خلال الإسهام في تطوير الكادر التعليمي ومرافق المدارس وبنيتها التحتية، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدماتها الأكاديمية، بينما تعكس مذكرة التفاهم التزام سوق دبي الحرة دعم قطاع التعليم بوصفه إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، وحرصها على تمكين الطلبة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب أعلى المعايير العالمية.

وفي هذا السياق، ثمن عبدالله محمد العور مبادرة سوق دبي الحرة في دعم قطاع التعليم في الإمارة، والتي تعكس التكامل البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص، وتُعدّ هذه الخطوة نموذجاً رائداً للمسؤولية المجتمعية، تسهم في تحقيق أهداف الإمارة الطموحة نحو تطوير نظام تعليمي شامل ومبتكر، موضحاً أن دعم مؤسسات وطنية رائدة مثل سوق دبي الحرة يعزز القدرة على تطوير «مدارس دبي»، وتحسين بيئتها التعليمية بما يعود بالنفع على الطلبة والمجتمع بأسره.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للعمليات لسوق دبي الحرة، رامش سيدامبي: «نفخر بشراكتنا مع مؤسسة صندوق المعرفة في دعم التعليم في دبي، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى الإسهام في تمكين الطلبة، ودعم عملية التطوير المستمرة لمرافق مشروع مدارس دبي وبرامجه التعليمية، ونؤمن بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في المستقبل، ونتطلع إلى بناء شراكة طويلة الأمد، تُسهم في تحقيق أثر مجتمعي مستدام».

وتأتي المذكرة في إطار جهود مؤسسة صندوق المعرفة، الهادفة إلى تعزيز التعليم الشامل عالي الجودة في إمارة دبي، وضمان استفادة الطلبة المستحقين من بيئة تعليمية متطورة، تُراعي القيم الإماراتية الأصيلة، وتواكب أفضل الممارسات العالمية.

ويُعدّ مشروع «مدارس دبي» من أبرز المبادرات التعليمية التي أطلقتها المؤسسة، إذ يجمع بين المناهج الحديثة والقيم الوطنية، لتقديم تجربة تعليمية رائدة، تسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والريادة.

ويشهد المشروع تطويراً مستمراً، من أهم ملامحه توسعة فرع ند الشبا المقرر اكتماله بحلول عام 2026، ويضم مرافق تعليمية ورياضية متكاملة، تُسهم في تحقيق رؤية دبي المستقبلية لتطوير التعليم.

ويعكس إسهام سوق دبي الحرة التزامها الراسخ المسؤولية المجتمعية، وإيمانها بأن التعليم يُشكّل ركيزة أساسية لبناء مجتمع مزدهر ومستدام.

ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد السوق دعمها المبادرات الوطنية الرامية إلى تمكين الطلبة، وتعزيز البيئة التعليمية في الدولة، بما ينسجم مع مسيرة دبي نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والتميّز.