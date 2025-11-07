اختبارات تجريبية في مدارس من 10 إلى 14 نوفمبر للتأكد من جاهزية الطلبة للامتحانات نهاية الفصل

أعلنت ادارات مدارس عن تطبيق اختبارات تجريبية وفق هياكل الامتحانات الوزارية على بعض الحلقات التعليمية، خلال الأسبوع القادم، استعدادًا للاختبارات المركزية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2025 – 2026، وفي إطار خطط التطوير والتحسين المستمرة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلبة وتعزيز جاهزيتهم للمرحلة القادمة،

مستوى الاداء

أكدت الإدارات في مخاطبات تحاكي اولياء الأمور والطلبة واطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن الهدف الرئيسي من هذه الاختبارات هو تقييم مستوى أداء الطلبة وفق المخرجات التعليمية المستهدفة في الاختبارات المركزية، بما يُسهم في رصد مدى تمكن الطلبة من المفاهيم والمعارف المطلوبة، وتحليل مستوى أدائهم التحصيلي بدقة، فضلا عن تأهيل الطلبة للاختبارات الوزارية وإعدادهم الإعداد الأمثل من خلال محاكاة بيئة الاختبار الحقيقية، مما يُكسبهم الثقة والجاهزية اللازمة لخوض التقييمات الرسمية بثبات وتمكّن.

جدول الاختبارات

ووفق لاحد نماذج جدول الاختبارات، ستُعقد اختبارات الرياضيات يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر الحاري خلال حصة المادة نفسها، تليها العلوم الثلاثاء 11 منه، ثم اللغة العربية يوم الأربعاء 12 نوفمبر، واختبارات اللغة الإنجليزية يوم الخميس 13 منه. أما اختبارات الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية فستُنفذ بشكل يومي خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر بحسب جدول كل صف دراسي.

وأشارت المدارس إلى أن هذه الاختبارات تُنظم ضمن خطة زمنية مدروسة، بما يتيح للطلبة خوض تجربة متكاملة تحاكي نمط وهيكل الاختبارات الوزارية الفعلية، في خطوة استباقية تهدف إلى تحديد مستويات الأداء ومجالات التحسين لدى الطلبة.

التزام الطلبة

وفي هذا السياق، وجّهت الادارات دعوة صريحة إلى أولياء الأمور بضرورة الحرص على التزام أبنائهم بالحضور الكامل خلال الأسبوع القادم، لما لذلك من أهمية بالغة في ضمان مشاركتهم الفاعلة في هذه الاختبارات التجريبية.

وأكدت أن هذه الفترة تمثل فرصة حقيقية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلبة وتطويرها، بما يضمن تحقيق أفضل نتائج ممكنة في الاختبارات المركزية القادمة.

تحليل الأداء

وأوضحت أنه سيتم مشاركة نتائج الاختبارات التجريبية لاحقًا مع أولياء الأمور، وذلك لتمكينهم من متابعة مستوى أبنائهم الأكاديمي بدقة، ومعرفة الجوانب التي تتطلب دعماً إضافياً أو تحسيناً. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة التواصل الفاعل بين البيت والمدرسة، وتعزيز الشراكة التربوية التي تُعد ركيزة أساسية في تطوير الأداء الأكاديمي للطلبة.

اغتنام الفرصة

واكدت الإدارات أن الاختبارات التجريبية تمثل محطة مهمة ضمن منظومة التطوير الأكاديمي والتربوي الشامل، ووسيلة فاعلة لتأهيل الطلبة للاختبارات الوزارية المستقبلية، ودعت الجميع — طلبةً وأولياء أمور — إلى اغتنام هذه الفرصة التعليمية القيّمة التي ستُسهم في الارتقاء بمستويات الأداء والتحصيل، وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة للعام الدراسي 2025–2026.