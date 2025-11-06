مدارس تشدد على الطلبة بإنجاز المهام الدراسية وتسليمها لتجنب فقدان درجاتها

شددت إدارات عدد من المدارس الحكومية على الطلبة، بأهمية انجاز المهام الدراسية وتسليمها، فضلا عن ضرورة الانتظام بالحضور خلال الأسبوع الجاري، موضحة أن تكرار الغياب أو عدم إنجاز المهام وأوراق التقويم سيؤدي إلى فقدان درجات تلك المهام أو الامتحانات، ما ينعكس سلبًا على النتائج النهائية للطلبة.

الأسبوع الأخير

أكدت الإدارات في مخاطبات لأولياء الأمور والطلبة اطلعت عليه "الإمارات اليوم" أن الأسبوع الجاري يُعدّ "الأخير" لإنجاز جميع مهام وامتحانات التقويم المستمر للطلبة، قبل انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجاري 2025-2026, مشيرة إلى أنه سيتم بعد ذلك اعتماد الدرجات بشكل نهائي استعدادًا لإصدار التقارير الختامية للطلبة.

المهام المطلوبة

وأفادت الإدارات بأن المعلمون والمعلمات قد تواصلوا مسبقًا مع الطلبة المعنيين وأولياء أمورهم بشأن المهام المطلوبة، إلا أن بعض الحالات لم تُبدِ أي تجاوب حتى الآن، الأمر الذي يستدعي تعاونًا جادًا من الأسر لضمان إنجاز أبنائهم لما تبقى من متطلبات دراسية في الوقت المحدد.

لا تمديد لفترة التقويم

وأكدت المدارس أنه لن يتم تمديد فترة التقويم المستمر أو إعادة فتح الدرجات بعد هذا الأسبوع، داعية أولياء الأمور إلى متابعة حضور أبنائهم والتأكد من تسليم جميع المهام والمشروعات المطلوبة قبل إغلاق النظام واعتماد النتائج النهائية.

تقييم نهائي عادل

كما نبهت الإدارات إلى أنه في حال وجود عذر طبي مزمن أو ظرف صحي خاص، يتوجب على الطالب الحضور إلى المدرسة وإنجاز ورقة التقويم أو المهمة المطلوبة، بما يضمن حصوله على تقييم نهائي عادل، مشيرة إلى أن عدم الحضور أو التسليم سيؤدي إلى فقدان الدرجة نهائيًا.

تعاون وتقدير

واختتمت إدارات المدارس بياناتها بتقديرها لتعاون أولياء الأمور وحرصهم الدائم على مصلحة أبنائهم، مؤكدة أن الانضباط في الحضور والالتزام بإتمام التقييمات يعكس الوعي والمسؤولية المشتركة بين المدرسة والأسرة لتحقيق أفضل النتائج التعليمية.