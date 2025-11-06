1 ديسمبر آخر موعد لسداد الدفعة الثانية من رسوم الطلبة المقيمين "إلكترونيًا"

وجهت إدارات عدد من المدارس أولياء أمور الطلبة المقيمين بضرورة سداد الدفعة الثانية من الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجاري 2025-2026، والتي تبلغ 2000 درهم، في موعد أقصاه يوم الYثنين 1 ديسمبر 2025، وذلك عبر الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص للدفع من قبل وزارة التربية والتعليم https://s.ese.gov.ae/pay .

وسيلة وحيدة

وأكدت الإدارات أن الوسيلة الوحيدة المعتمدة لتسديد الرسوم عبر الدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أنه تم تفعيل خاصية الدفع باستخدام رقم الطالب، خاصة لفئة الطلبة الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية، تسهيلاً للإجراءات وضمان سرعة إتمام العملية.

المسؤولية كاملة

أوضحت الإدارات في تعميم، اطلعت عليه "الإمارات اليوم" أنه لن يتم قبول الحوالات البنكية أو الإيداعات المباشرة، مؤكدة أن ولي الأمر يتحمل المسؤولية الكاملة في حال عدم استخدام الرابط الرسمي للدفع، وكذلك مسؤولية استرداد أي مبالغ مدفوعة عبر الإيداع البنكي، إذ لن تُعتمد تلك العمليات ضمن السجلات المالية للمدرسة.

الرسوم المتبقية

وأضافت أن لأولياء الأمور الحرية في سداد الرسوم الدراسية المتبقية بالكامل في حال رغبتهم برفع الحظر عن ملف الطالب، مشيرة إلى أن إجمالي المبلغ المدفوع بعد تسديد الدفعة الثانية سيصبح 4000 درهم من أصل 6000 درهم، وهي إجمالي الرسوم الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 2025-2026.

سياسة تنظيمية

وأكدت الادارات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تنظيمية موحدة تهدف إلى ضمان الشفافية وسهولة المعاملات المالية، وتقديم خدمات إلكترونية آمنة وسريعة لأولياء الأمور، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية واستمراريتها دون تأخير أو عوائق مالية.