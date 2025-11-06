إطلاق برنامج «بناء القدرات الشاملة للقيادة التعليمية» في أبوظبي

أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي إطلاق برنامج «بناء القدرات الشاملة للقيادة التعليمية» التدريبي للقيادات المدرسية، وذلك بهدف تعزيز المهارات القيادية لدى مديري المدارس ومساعديهم المؤهلين للقيادة في إمارة أبوظبي.

ويستهدف البرنامج مسارين رئيسين في قطاع التعليم هما، مسار «إعداد القادة المستقبليين»، الذي يزود القادة الجدد أو المرشحين لتولي مناصب قيادية مستقبلاً، بالمعارف والمهارات الأساسية للقيادة، ومسار «القائد في الميدان التربوي» الذي يركز على تمكين القادة، العاملين حالياً في الميدان التربوي، من تطوير ممارساتهم وتعزيز كفاءاتهم، ويتضمن كلا المسارين رحلة تعلّم متكاملة مكونة من 20 جلسة تدريبية، تغطي مختلف مستويات القيادة المدرسية، وينفذ كل مسار بوحداته التدريبية بشكل منفصل.