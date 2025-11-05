فرص للتعيين الجزئي وخصومات دراسية في «بوابة النخبة التعليمية»

افتتح المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، الفريق محمد أحمد المري، فعاليات معرض بوابة النخبة التعليمية 2025، بحضور مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة ميران، ومدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، ونائب مدير كلية الضباط في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، العميد الدكتور باسم حسن النقبي، ورئيس الجامعة الكندية في دبي، بطي الكندي، ومؤسِّسة ومُستشارة وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، إيزابيل أبوالهول، إلى جانب عددٍ من مساعدي المدير العام في إقامة دبي ونخبة من الأكاديميين والخبراء في قطاع التعليم.

ويهدف المعرض إلى تمكين الطلبة من استكشاف الفرص الأكاديمية المتنوعة وتعريفهم ببرامج التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، بما يعزز وعيهم بخياراتهم المستقبلية الأكاديمية والمهنية، ويشارك في المعرض هذا العام 20 جامعة محلية وثماني جامعات دولية من بين أفضل 200 جامعة في العالم، تعرض أكثر من 200 برنامج أكاديمي عالمي ضمن ركن خاص بالقبول الدولي، يقدم خدمات استشارية لتسهيل إجراءات التسجيل للطلبة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية.

ويقدّم المعرض تجربة تفاعلية متكاملة تجمع بين الإرشاد الأكاديمي والمهني من خلال جلسات لتحديد مستوى المهارات اللغوية والأكاديمية، واستشارات فردية لمساعدة الطلبة في اختيار التخصصات المناسبة، كما يتضمن المعرض فرصاً للتعيين الجزئي، وخصومات تشجيعية على الرسوم الدراسية من الجامعات المشاركة، إلى جانب التسجيل الفوري لاختبار IELTS ودورات تدريبية تحضيرية خاصة بالاختبار. وتشهد الفعالية أيضاً تنظيم النسخة الثانية من جائزة البحث العلمي، ومبادرة «المعلم الملهم» التي تكرّم المعلمين المتميزين بشهادات شكر وتقدير، وأكد الفريق محمد أحمد المري أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار حرص إقامة دبي على دعم مسيرة التعليم والابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة.

وقال: «نفتخر بأن نكون جزءاً من المبادرات التي تُمكّن شباب الإمارات من رسم مسارهم الأكاديمي والمهني بوعي وطموح، فاستثمارنا في العقول هو الاستثمار الأهم في مستقبل دبي والإمارات».

من جانبها، أكدت عائشة ميران أن مثل هذه المبادرات تُجسد تكامل الأدوار بين مؤسسات دبي الحكومية في دعم المنظومة التعليمية وإعداد جيل قادر على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية بما يتماشى مع خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، وقالت: «يُسعدنا التعاون مع إقامة دبي في هذه المبادرة المتميزة التي تُعزِّز الوعي لدى الطلبة وتفتح أمامهم آفاق التعليم العالمي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن بناء الإنسان المبدع يبدأ من تمكينه بالمعرفة وخيارات التعليم عالي الجودة، وتزويده بإرشاد أكاديمي ومهني يدعم رحلته في بناء مستقبله بثقة».

ويُقام المعرض في مقر الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً، ليكون منصة تجمع الجامعات المحلية والعالمية في مكان واحد، وتتيح للطلبة اكتشاف الفرص وبداية رحلة جديدة نحو مستقبل أكاديمي واعد.

ويأتي تنظيم معرض «بوابة النخبة التعليمية 2025» ضمن جهود إقامة دبي في دعم المنظومة التعليمية وتمكين الشباب، تجسيداً لرؤيتها في بناء مجتمع معرفي يقوم على الابتكار والتميز، وترسيخ مكانة دبي كمدينة تحتضن الطموح وتصنع المستقبل بعقول أبنائها.

