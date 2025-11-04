المدارس تشدد: الغياب قبل الامتحانات المركزية غيابًا مضاعفًا

شددت إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على أهمية الانضباط الطلابي في الأيام الدراسية المتبقية، والالتزام بالحضور وتجنب الغياب خلال الفترة التي تسبق امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2025-2026، المقرر لها الفترة من 20 نوفمبر حتى 4 ديسمبر المقبل.

وقالت في تعميم موجه للطلبة وأولياء الأمور واطلعت "الإمارات اليوم" على مضمونه، إن غياب الطالب قبل أيام الامتحانات المركزية، وكذلك الغياب يوم الجمعة بدون عذر، سيُحسب غيابًا مضاعفًا (يومان)، نظرًا لأنه يسبق إجازة رسمية هي عطلة نهاية الأسبوع، وذلك وفق ما نص عليه الدليل الإجرائي للحضور والغياب.

أوضحت الإدارات ضمن تعليماتها أن تأخر الطالب عن الحصة الدراسية دون عذر، أو عدم حضوره لأكثر من ثلاث حصص في اليوم الواحد بدون مبرر، سيُعتبر غياب يوم كامل بدون عذر، حتى لو واصل الطالب حضور باقي الحصص في اليوم نفسه.

وأكدت إدارات المدارس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الانضباط السلوكي والأكاديمي لدى الطلبة، وضمان استمرارية العملية التعليمية وفق الخطة المعتمدة، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات المركزية وبقاء أسبوعين فقط على انتهاء الدراسة.

وأشارت عبر التعميم إلى أن المنهاج في بعض المواد لم يُستكمل بعد، وأن الأسابيع الدراسية المتبقية ستُخصص لإنهاء المقررات وتنفيذ حصص المراجعة النهائية استعدادًا للاختبارات، داعية الطلبة إلى الالتزام الكامل بالحضور والمشاركة الفاعلة خلال هذه الفترة المهمة.

شددت إدارات المدارس في ختام التعميم، على أن الالتزام بالحضور اليومي هو انعكاس لمسؤولية الطالب وجديته في التحصيل الدراسي، مؤكدة أن تعاون الأسرة مع المدرسة في هذه المرحلة يسهم في تحقيق أفضل نتائج تعليمية ومخرجات أكاديمية متميزة.