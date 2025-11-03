"التربية": التسجيل في المخيم الشتوي مستمر حتى منتصف نوفمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في قطاع التنظيم والخدمات المجتمعية – إدارة البرامج المجتمعية، فتح باب التسجيل

في المخيم الشتوي 2025 حتى منتصف نوفمبر، تحت شعار “جيل يصنع المستقبل – ابتكار، وعي، هوية”، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، في دبي، خلال شهر ديسمبر المقبل في عدد من المواقع التعليمية والمجتمعية في الإمارة.

فترة التسجيل

وافادت الوزارة بأن التسجيل في المخيم خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، مع ضرورة إدراج رقم “مكاني” عند استكمال الطلب.

الفئات المستهدفة

ويستهدف المخيم فئة الناشئة من الجنسين ضمن الفئة العمرية من 6 إلى 14 عامًا، موزعة على مرحلتين (6–10 سنوات و11–14 سنة)، وبمشاركة أكثر من 750 طالبًا وطالبة في أربعة مواقع رئيسية بإمارة دبي، تشمل مجمع زايد التعليمي في الخوانيج والبرشاء، إلى جانب منطقتي اللسيلي وحتا.

فعاليات المخيم

وتُقام فعاليات المخيم على فترتين، الأولى من 8 إلى 18 ديسمبر في اللسيلي وحتا، والثانية من 15 إلى 25 ديسمبر المقبل في الخوانيج والبرشاء، بواقع أربعة أيام أسبوعيًا من الاثنين إلى الخميس، وبمعدل سبع ساعات يوميًا.

خمسة محاور

ويرتكز المخيم على خمسة محاور رئيسية تشمل تعزيز الهوية الوطنية والانتماء، والتوعية بالتخصصات المستقبلية، وتنمية المهارات الشخصية والقيادية، والصحة الجسدية والروحية، إلى جانب الرحلات العلمية والترفيهية. ويتضمن البرنامج ورشًا وأنشطة متنوعة تجمع بين التعلم التطبيقي والمتعة، مثل ورش الذكاء الاصطناعي لتعلم البرمجة وتصميم الروبوتات، وتجارب محاكاة الفضاء، وتطبيقات الزراعة الذكية والأمن الغذائي، إلى جانب ورش الإعلام الجديد لصناعة المحتوى الرقمي الآمن، وأنشطة القيادة والتطوع والفنون والرسم والنحت، إضافة إلى البرامج الدينية والرياضية اليومية.

رحلات علمية

كما يشمل البرنامج رحلات علمية وثقافية إلى أبرز المعالم الوطنية والعلمية في الدولة، مثل متحف المستقبل، دار الاتحاد، مركز محمد بن راشد للفضاء، متحف الشندغة، سوق دبي المالي، ومنطقة حتا التراثية، بما يثري تجربة الطلبة ويعزز ارتباطهم بتاريخ دولتهم وإنجازاتها.

فعالية مجتمعية

ويتضمن المخيم فعالية مجتمعية خاصة للأسرة تحت عنوان “الأفكار العائلية – Familython”، تهدف إلى تعزيز التواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، من خلال أنشطة تفاعلية تسهم في دعم الصحة النفسية والجسدية للأبناء، وتقوية العلاقات الأسرية وتشجيع المشاركة المجتمعية.

مخرجات نوعية

وأشارت الوزارة إلى أن المخيم من شأنه تحقيق مخرجات نوعية تتمثل في ترسيخ الهوية الوطنية وغرس قيم المواطنة الصالحة، وتنمية مهارات القيادة واتخاذ القرار والثقة بالنفس، وتعزيز التفكير الإبداعي والتقني، واكتشاف المواهب وربطها بالمسارات المستقبلية، وغرس قيم التعاون والانضباط والمسؤولية المجتمعية.

استثمار حقيقي

وأكدت أن المخيم الشتوي 2025 يمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان الإماراتي، وترسيخًا لرؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل يصنع المستقبل بفكرٍ قيادي ومسؤولية وطنية راسخة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يجسد منظومة تعليمية متكاملة تعزز القيم والمهارات والإبداع في آنٍ واحد، وتُسهم في بناء جيل مبدع قادر على مواصلة مسيرة التنمية والريادة التي تشهدها دولة الإمارات.