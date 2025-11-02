150 متطوعاً يشاركون في تجديد المدرسة «الأهلية الخيرية» بالشارقة

شارك أكثر من 150 متطوعاً في الدورة الثالثة من مبادرة التطوع في الإمارات لتجديد المدارس 2025، التي نظمتها دبي العطاء بالشراكة مع شركة «أليك»، بهدف تعزيز البيئة التعليمية في المدرسة الأهلية الخيرية فرع القادسية في الشارقة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لإثراء العملية التعليمية وتوفير بيئة محفزة لـ856 طالباً في المدرسة، من بينهم 10 طلاب من أصحاب الهمم في الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر.

وقال مدير العمليات في مؤسسة دبي العطاء، عبدالله الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التطوعية التي تنفذها المؤسسة على مدار العام، بهدف إثراء البيئة التعليمية داخل المدرسة الأهلية الخيرية.

وأوضح أن المبادرة تضمنت توفير طاولات وكراسي جديدة للطلاب، وتجهيز غرفة الدمج بأدوات حسية مبتكرة لتلبية احتياجات الطلبة من أصحاب الهمم، إلى جانب توفير أدوات رياضية ومدرسية وفنية للأنشطة التعليمية، ورسم جداريات تعليمية منوعة، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم والبيئة المدرسية.

من جانبه، قال المدير العام للمدارس الأهلية الخيرية، الدكتور ماهر رشيد حطاب، إن المبادرة أسهمت في إثراء التجربة التعليمية للطلاب وأطلق عليها «مهرجان العطاء»، مشيداً بجهود دبي العطاء التي كانت ولاتزال جهة رائدة في العمل الإنساني والخيري.

وأشار إلى أن هذا النوع من المبادرات يدعم أكثر من 8000 طالب وطالبة موزعين على أكثر من 10 مدارس في دولة الإمارات.

وقال المدير العام لشركة «أليك»، التابعة لمجموعة «أليك القابضة»، لوران فارج: «بصفتنا شركة تأسست في الإمارات عام 1999، نؤمن بأهمية العطاء للمجتمع لأننا جزء منه، ونعتز بدعم هذه المبادرة التي تجسد إيماننا بأن لكل طفل حقاً في التعليم والتجربة الأفضل».

وأشاد المتطوع وقائد فريق في دبي العطاء، محمد البلوشي، بتكاتف جهود المتطوعين وعملهم بروح الفريق الواحد ما أثرى التجربة التطوعية، قائلاً: «دولة الإمارات فتحت المجال أمام الجميع، مواطنين ومقيمين وزواراً، للمشاركة في العمل التطوعي، وهذه المبادرة تعكس روح العطاء التي تميز مجتمع الإمارات».