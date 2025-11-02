جامعة أبوظبي تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال «يوم الابتكار»

نظمت جامعة أبوظبي بالتعاون مع شركات رائدة مثل «آي بي إم» و«مايكروسوفت» و«هواوي» و«زكا» ومجموعات مطوري غوغل و«SIFOR»، فعالية «يوم الابتكار 5.0» في حرم الجامعة بمدينة العين.

واستعرضت الفعالية أحدث التطورات في مجالي الذكاء الاصطناعي والهندسة البرمجية بمشاركة أكثر من 300 طالب، إذ اختبروا تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، وتعلموا كيفية تطوير تطبيقات الشركات الكبرى وأساليب البرمجة المتقدمة.

وتضمنت الفعالية ثماني جلسات رئيسة ناقشت موضوعات منها «الذكاء الاصطناعي في الشركات مقابل الهوايات» و«كيفية بناء تطبيقات ذكية»، حيث تم استعراض أحدث الاتجاهات في عالم الأنظمة الذكية.

وأكد مدير جامعة أبوظبي البروفيسور غسان عواد، أن «يوم الابتكار 5.0» يعكس التزامنا الراسخ بدعم الطلبة وتمكينهم من استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاقتصاد المستدام والتكنولوجيا الذكية في دولة الإمارات.

من جانبه، قال رئيس تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن في «آي بي إم» كين هابسون: نفخر في «آي بي إم» بشراكتنا مع جامعة أبوظبي وتنظيم مسابقة «watsonx Orchestrate» خلال فعالية الابتكار، ما منح الطلبة فرصة عملية لاكتساب خبرات حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء حلول ذكية تساعد في تشكيل مستقبل الأعمال.