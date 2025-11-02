%36 من الجامعات الـ 25 الأفضل عربياً في 2026.. إماراتية

تبوّأت الجامعات الإماراتية المركز الأول في قائمة أفضل 25 جامعة عربية لعام 2026 برصيد تسع جامعات، ما يعادل 36% من الجامعات الموجودة في القائمة، مقابل ست جامعات سعودية، وثلاث جامعات لبنانية، وجامعتين لكل من مصر والأردن، وجامعة واحدة لكل من قطر وسلطنة عمان والكويت، كما جاءت جامعتان إماراتيتان ضمن أفضل خمس جامعات في الوطن العربي، وست جامعات ضمن أفضل 15 جامعة، ما يعكس الريادة الإقليمية للجامعات الإماراتية في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وتفصيلاً، ضمت النسخة الـ12 من تصنيف «كيو إس 2026» للجامعات العربية «كواكواريلي سيموند العالمية QS» واطلعت عليه «الإمارات اليوم» تقييمات لـ298 مؤسسة تعليم عالٍ من مختلف الدول العربية، وجرى التقييم بناء على مؤشرات، السمعة الأكاديمية، والسمعة في سوق العمل «سمعة الخريجين لدى جهات التوظيف» والتعاون البحثي الدولي ودائرة تأثيرها الرقمي ومقاييس براعة البحث، وموارد التدريس، والتدويل، وتأثير الإنترنت، ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية للطلبة ونسبة الهيئة الأكاديمية من حملة درجة الدكتوراه.

ووفقاً لنتائج أحدث تقرير لمؤسسة «كيو إس» لتصنيف الجامعات العربية، تصدرت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول على مستوى الدولة، والثالث عربياً، وجامعة الإمارات في المركز الخامس، والجامعة الأميركية بالشارقة في المركز التاسع، وجامعة أبوظبي في المركز الـ11، وجامعة عجمان المركز الـ12، وجامعة الشارقة في المركز الـ14، والجامعة الكندية دبي في المركز الـ21، وجامعة زايد في المركز الـ23، وجامعة العين في المركز الـ25.

وضم التصنيف ست جامعات إماراتية أخرى، حيث جاءت الجامعة الأميركية في دبي في المركز الـ47، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة في قائمة الجامعات الواقعة بين 51 إلى 60، والجامعة البريطانية في دبي في قائمة الجامعات من 71 إلى 80، وجامعة دبي بين 81 إلى 90، والجامعة الأميركية في الإمارات بين 101 إلى 110، إضافة إلى جامعة الفجيرة حيث جاءت ضمن الجامعات الواقعة بين 151 إلى 160.

وحققت الجامعات الإماراتية المراكز الأولى في قائمة أفضل 10 جامعات في نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، وفي فئة الطلبة الدوليين، حيث حققت جامعة خليفة تفوقاً في مقاييس أعضاء هيئة التدريس الدوليين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة، وعدد الأوراق البحثية لكل عضو هيئة تدريس، وعدد الموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه، كما حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة تميزاً في مقاييس السمعة الأكاديمية، وتأثير الإنترنت، وشبكات البحث الدولية، فيما تصدرت الجامعة الأميركية في الشارقة قائمة السمعة بين أصحاب العمل.

أفضل 25 جامعة عربية

ضمت قائمة أفضل 25 جامعة عربية جامعة الملك فهد للبترول في المركز الأول عربياً، وفي المراكز المتتالية جاءت جامعة قطر، و«خليفة»، و«الملك سعود»، و«الإمارات العربية المتحدة»، و«الأميركية» ببيروت، و«الملك عبدالعزيز»، و«السلطان قابوس» العُمانية، و«أميركية الشارقة»، و«الأردنية»، و«أبوظبي»، و«عجمان»، و«أميركية القاهرة»، و«الشارقة»، و«الإمام عبدالرحمن بن فيصل»، و«العلوم والتكنولوجيا الأردنية»، و«الملك خالد»، و«الأمير محمد بن فهد»، و«الأميركية للشرق الأوسط» في الكويت، و«القاهرة»، و«الكندية» في دبي، و«اللبنانية» و«زايد»، و«اللبنانية الأميركية»، وأخيراً «العين» في المركز الـ25.