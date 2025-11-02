جامعة الإمارات تختتم المؤتمر الدولي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات

اختتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة أعمال المؤتمر الدولي الـ19 لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات «IEEE»، حول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (AICT 2025)، الذي استمر ثلاثة أيام، في حرمها الجامعي، بحضور المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، زكي أنور نسيبة، ومشاركة وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان العلماء، ونخبة من الباحثين، والعلماء، والمبتكرين من مختلف دول العالم.

وأكد زكي نسيبة، أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تفخر بدورها المحوري باعتبارها «الجامعة الوطنية الأم»، حيث تواصل دعم مسيرة التطور العلمي والمعرفي في الدولة، وتعمل كجسر يربط بين المعرفة والتقدّم، ويعزز روح الإبداع والبحث العلمي، حيث تسعى من خلال باحثيها وطلبتها إلى بناء أسس راسخة للمستقبل، قائمة على التميّز العلمي والتكنولوجي.

فيما أشار وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، إلى أن رؤية الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي تركز على تمكين الإنسان وتعزيز إنتاجيته، وليس استبداله بالتقنيات، لافتاً إلى أن الدولة تسعى إلى تحسين جودة الحياة لجميع السكان، وتمكينهم من تحقيق إنتاجية تضاهي دولاً كبرى، وتحويل الإمارات إلى دولة مصدّرة للذكاء الاصطناعي.

وسلّط المؤتمر الضوء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في قيادة مسارات التطور الحكومي والمجتمعي، وتعزيز قدرات المؤسسات على استشراف المستقبل وصناعته، والذكاء الاصطناعي وتمكين مستقبل الحكومات.