طالبان يبتكران تطبيقاً ذكياً لتحويل الأفكار إلى «كلام عربي»

ابتكر طالبان في الجامعة الأميركية بالشارقة، أحمد زاهر، وأحمد شديد، تطبيق «كلام» لتحويل الأفكار إلى كلام، ليساعد غير القادرين على النطق على التواصل من خلال ترجمة الكلمات العربية المتخيلة إلى نص أو صوت، ما يسمح بتفاعل أسرع وأكثر شمولاً، وحصلا من خلال ابتكارهما على المركز الثاني بجائزة جيمس دايسون في الإمارات 2025.

ويلتقط تطبيق كلام (KALAM) إشارات الدماغ عبر سماعة رأس لتخطيط كهربية الدماغ (EEG) عندما يتخيل الشخص كلمات عربية محددة، تُنقّى هذه الإشارات الخام أولاً لإزالة التشويش، ثم تُعالَج لاستخلاص أنماط رئيسة في كيفية استجابة الدماغ، ثم يصنّفها النظام للتعرف عليها ومطابقتها مع مكتبة تضم 30 كلمة مُدرَّبة، وبمجرد العثور على تطابق، تُعرَض الكلمة كنص أو تُنطق بصوت عالٍ من خلال التطبيق، ويتم جميع عمليات المعالجة آنياً، ما يسمح بالتواصل السريع دون أي حركة جسدية بمجرد التفكير في الكلمة. وأوضح الباحثان أن نظام «كلام» يتميز بتركيزه على الكلام المُتخيل باللغة العربية، وهي لغة غالباً ما تُغفل في أبحاث واجهة الدماغ والحاسوب، حيث تستهدف معظم الأنظمة الحالية اللغة الإنجليزية، بخلاف العديد من الأدوات المساعدة التي تعتمد على تتبع العين، أو المفاتيح المادية، أو لوحات الرموز المحدودة، إلا أن «كلام» يتيح للمستخدمين التواصل من خلال التفكير فقط، دون أي حركة.