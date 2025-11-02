سؤال وجواب

تساءل خريجون: ما أهمية تقديم طلب الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة داخل الدولة، وكيف يمكن الاعتراض إذا تم رفض الطلب؟

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اعترافها بالشهادات الصادرة من داخل الدولة، يؤكد اعتماد المؤهل الصادر من مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخصة من قبل الوزارة داخل الإمارات، ويتيح للخريجين العمل داخل الدولة أو استكمال دراستهم بالخارج، ويمكن للمتقدم حال رفض طلبه للاعتراف بالمؤهل الأكاديمي والمهني الصادر من داخل الدولة إرسال طلب إعادة النظر في طلب الاعتراف عبر البريد الإلكتروني (info@mohesr.gov.ae) مع إرفاق المستندات الداعمة لحالة الطلب.