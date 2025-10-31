«التربية»: تحديث برنامجي «NWEA» و«المتصفح المغلق» على أجهزة الطلبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم ممثلة في فريق الأنظمة والعمليات الرقمية، بدء تنفيذ عملية تحديث وتثبيت برنامجي NWEA (الإصدار 5.4.442.0) وRespondus LockDown Browser (الإصدار 2.11.002)، على جميع أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بالطلبة، وذلك ضمن استعداداتها المكثفة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول والامتحانات الدولية الأخرى، في خطوة تعكس جاهزية الوزارة لتطبيق أعلى المعايير التقنية في بيئة التعليم الوطني.

وأوضحت الوزارة، في تعميم للمدارس الحكومية اطلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيله، أن عملية النشر تتم باستخدام أدوات Intune / GPO / SCCM، وبحسب الجدول الزمني المعتمد، تبدأ عمليات التحديث في أيام الأسبوع عند الساعة الخامسة مساءً وتستمر حتى الخامسة صباحاً من اليوم التالي.

وأكدت على جميع الطلبة ضرورة تشغيل أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بالوزارة وتوصيلها بشبكة الإنترنت سواء من المدرسة أو من المنزل، لتمكينها من استلام التحديثات وتثبيت البرنامجيْن بنجاح، مشددةً على أن هذه الخطوة تُعدّ جزءاً أساسياً من استراتيجية التحوّل الرقمي في العملية التعليمية، والتي تهدف إلى تمكين الطلبة من أداء الامتحانات الإلكترونية في بيئة آمنة وموثوقة.

ويهدف برنامج NWEA إلى تقييم مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة وفق معايير دولية دقيقة تساعد في تحديد احتياجاتهم التعليمية بدقة أكبر، فيما يوفّر Respondus Lockdown Browser بيئة امتحانية مؤمّنة تمنع أي محاولات للغش أو الدخول إلى محتوى خارجي أثناء الاختبار، ما يُعزّز مصداقية الامتحانات الإلكترونية وضمان العدالة بين جميع الطلبة.

وأكدت الوزارة أن فرق الدعم الفني في المدارس ستتابع عملية التثبيت بشكل مباشر، لضمان نجاحها في جميع المؤسسات التعليمية بالدولة، إذ تأتي هذه التحديثات الدورية امتداداً للجهود المستمرة في تطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس الحكومية، وتحسين كفاءة الأنظمة التعليمية بما يواكب التوجهات العالمية في التعليم الذكي.

وأكدت الوزارة التزامها الدائم بتوفير أفضل الحلول التقنية والتعليمية التي تدعم تطوير منظومة التعليم الرقمي في دولة الإمارات، وتعزز جاهزية المدارس لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميّز في الأداء الأكاديمي، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في بناء جيل المستقبل القادر على المنافسة عالمياً.

