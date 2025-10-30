10 آلاف طالب من "جيمس التعليمية" تنافسوا في "تحدي الابتكار العالمي 2025"‎

أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن أسماء الفائزين في النسخة الثامنة من تحدي الابتكار العالمي 2025 وبرنامج مركز Plug and Play Tech Center، احتفاءً بجيل جديد من المبتكرين الشباب وصُنّاع التغيير.

وشهدت الدورة الثامنة من المسابقة إقبالاً قياسياً بمشاركة أكثر من 10,000 طالب من مدارس جيمس حول العالم، وتأهل 1,500 طالب منهم للمراحل النهائية التي تضمنت فعاليتين رئيسيتين لعرض المشاريع.

مبادرة رائدة

يُعد "تحدي الابتكار العالمي" مبادرة رائدة في ريادة الأعمال تم تصميمها خصيصاً لطلاب مجموعة جيمس للتعليم، وتهدف إلى ربط المبدعين الشباب بخبراء الابتكار ورواد رأس المال المخاطر ومسرّعات الأعمال العالمية. وتدعو المسابقة الطلاب إلى ابتكار حلول تعالج قضايا عالمية ملحّة في مجالات مثل الطاقة النظيفة، والصحة، والاستدامة، والتعليم، والمساواة، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

منصات الابتكار

تم توسيع نطاق المسابقة هذا العام من خلال شراكة استراتيجية مع مركزPlug and Play Tech Center، أحد أبرز منصات الابتكار في العالم ومقره وادي السيليكون في الولايات المتحدة. ومن خلال هذا التعاون، حظي طلاب جيمس بفرصة الاستفادة من منظومة الابتكار ذاتها التي دعمت شركات عالمية مثل PayPal وDropbox وN26، كما أتاح البرنامج المشاركة لعدد من المعلمين وأولياء الأمور والخريجين.

ثمانية فرق طلابية

على مدار خمسة أشهر، تلقت ثمانية فرق طلابية وثلاثة من خريجي جيمس تدريباً وإرشاداً متخصصاً من خبراء الصناعة، وطوّروا نماذج أولية لمشاريعهم، وقدموا حلولهم أمام مستثمرين وشركاء من القطاعين العام والخاص.

سيحصل الفائزون على تمويل أولي وفرص احتضان وتسويق لمشاريعهم، مما يخلق حلقة متكاملة من الفكرة إلى الشركة الناشئة القابلة للنمو. وكانت جيمس للتعليم قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن تمويل أولي بقيمة 3.67 مليون درهم (مليون دولار أمريكي) لدعم المشاريع الطلابية الناشئة.

ريادة الأعمال

وقال باز نيجار، نائب الرئيس لشؤون تكنولوجيا التعليم والابتكار الرقمي لدى جيمس للتعليم: "لقد غيّر تحدي الابتكار العالمي وشراكتنا مع مركز Plug and Play الطريقة التي يعيش بها طلابنا تجربة ريادة الأعمال. إنهم لا يتعلمون فحسب، بل يطلقون مشاريعهم، ويتعاملون مع المستثمرين، ويطوّرون حلولاً تحدث أثراً حقيقياً. هذه المبادرة تجسّد مهمة جيمس في تمكين كل متعلم من أن يصبح مبدعاً وصانع حلول وقائداً للمستقبل."

منظومة الابتكار

من جانبه قال بنجامين كلوس، نائب الرئيس للشراكات المؤسسية ومدير الإمارات لدى مركز Plug and Play Tech :Center"نحن فخورون بالتعاون مع جيمس لتوسيع منظومة الابتكار العالمية لتشمل رواد الأعمال الشباب في دولة الإمارات. لقد أظهر الطلاب إبداعاً وطموحاً استثنائياً يثبت أن الابتكار لا يرتبط بعمر. معاً، نبني جسراً بين التعليم وعالم الشركات الناشئة، ونرعى الجيل القادم من صُنّاع التغيير."

لجان التحكيم

شارك في لجان التحكيم أكثر من 100 خبير لتقييم المشاريع في الفئات الثانوية والابتدائية، حيث تم اختيار 41 فريقاً ذهبياً للمرحلة التالية. ومن بين هؤلاء، حصل 19 فريقاً من الفئة الثانوية على إرشاد مباشر من خبراء دوليين، بينما شارك 22 فريقاً من الفئة الابتدائية في معسكر تدريبي خاص بمركز Plug and Play Tech Center.

الفائزون الثلاثة

وتقاسم الفائزون الثلاثة الأوائل في كل من الفئتين الثانوية والابتدائية جوائز مالية بقيمة 52,500 درهم، إلى جانب حصولهم على دعم مستمر لتطوير مشاريعهم. كما تم تكريم 11 فريقاً من فرق مركز Plug and Play Tech Center، حصل أربعة منها على جوائز مالية بقيمة 7,500 درهم لكل فريق. وتتم حالياً دراسة بعض المشاريع المختارة للحصول على فرص استثمار محتملة.