اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول «عن بُعد» في «حالتين فقط»

أعلنت إدارات مدارس حكومية وخاصة عن الحالات التي يُسمح لها بالتقدّم لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026 عن بُعد، والمقرر انعقادها من 14 نوفمبر إلى الرابع من ديسمبر المقبل، موضحة أن هذا الإجراء يقتصر على حالتين استثنائيتين فقط هما: الطلبة المسافرون خارج الدولة لتلقي العلاج، والطلبة المقيمون في المستشفى داخل الدولة لفترة طويلة، بسبب حالتهم الصحية.

وأوضحت الإدارات في مخاطبات رسمية، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن الأصل في أداء الاختبارات أن يكون حضورياً داخل مقار اللجان المدرسية، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص ومصداقية القياس والتقويم، مؤكدة في الوقت نفسه، أن خيار أداء الاختبار عن بُعد لن يكون متاحاً إلا في حالتين حصراً هما: السفر خارج الدولة لتلقي العلاج، أو التنويم في المستشفى داخل الدولة لفترة طويلة.

وشدّدت الإدارات على أن أي طلب لأداء الاختبار عن بُعد سيخضع لدراسة دقيقة وموافقة رسمية من وزارة التربية والتعليم قبل اعتماده، موضحة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضبط العملية الامتحانية وضمان نزاهتها.

وبيّنت أن القاعدة الأساسية المعتمدة في منظومة التقييمات تتمثّل في أن جميع الطلبة يؤدّون اختباراتهم حضورياً، إذ يُعدّ الحضور داخل المدرسة ركناً أساسياً في ضمان العدالة بين الطلبة، وعدم الإخلال بآليات التقييم التي تعتمد على المراقبة المباشرة ودقة رصد النتائج.

وأضافت أن الاستثناءين المذكورين يتعلقان بالظروف الصحية الصعبة فقط، موضحة أن الطلبات التي يُقدّمها أولياء الأمور باسم أبنائهم، بسبب حالات علاجية تستدعي السفر خارج الدولة، أو حالات مرضية تستلزم التنويم لفترات طويلة داخل أحد المستشفيات، سيتم النظر فيها بشكل فردي من قِبل الوزارة، بعد تقديم المستندات الداعمة والتقارير الطبية الموثّقة.

ودعت الإدارات أولياء الأمور الذين تنطبق على أبنائهم إحدى الحالتين، إلى التواصل الفوري مع إدارة المدرسة لبدء إجراءات المخاطبة الرسمية مع الوزارة، بشأن تنظيم آلية أداء الاختبارات عن بُعد، مشيرة إلى أن عدم المبادرة في الوقت المناسب قد يؤدي إلى عدم قبول الطلب لعدم استيفائه الإجراءات اللازمة.

كما حثّت الإدارات أولياء الأمور على الإسراع في إبلاغ المدرسة بالحالات المستحقة في أقرب وقت ممكن، مع إرفاق ما يُثبت الظرف الصحي أو العلاجي وفق المتطلبات الرسمية لكل مدرسة، تمهيداً لرفع الطلب بشكل رسمي إلى الجهات المختصة في الوزارة للنظر فيه واعتماده.

وأشارت الإدارات إلى أن هذه التعليمات تأتي قبيل انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول، في إطار توحيد الإجراءات بين المدارس الحكومية والخاصة، وضمان تمكين جميع الطلبة من أداء اختباراتهم، وفق ضوابط واضحة ومحددة.

وثمّنت الإدارات تعاون أولياء الأمور في الالتزام بالتعليمات، والحرص على تطبيق الإجراءات النظامية، مؤكدة أن هذه الضوابط تأتي في مصلحة الطلبة بالدرجة الأولى، وتحافظ على عدالة التقييم بين مختلف الفئات.

وشددت على أن أي حالات أخرى خارج السببين المذكورين لن تُعتمد للاختبار عن بُعد، التزاماً بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والهادفة إلى تعزيز مصداقية العملية التعليمية، وضمان توحيد المعايير في التقييم الأكاديمي على مستوى الدولة.