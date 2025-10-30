الجامعة العربية تُشيد بريادة الإعلام الإماراتي في التحول الرقمي

أشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، السفير أحمد خطابي، بالتجربة الإعلامية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما في مجالات التحول التشريعي والتكنولوجي والرقمي، ووصفها بأنها تُشكّل قيمة مضافة للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الحضور الإعلامي العربي على الساحة الدولية.

جاء ذلك خلال استقباله أمس، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، ميثا ماجد السويدي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وأوضح بيان صادر عن الجامعة أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة ومجلس الإمارات للإعلام، لاسيما في ما يتعلق بالإسهامات المتميزة لدولة الإمارات في دعم مسيرة الإعلام العربي المشترك وتطوير آلياته، بما في ذلك استحداث اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وإعداد مدونة السلوك الخاصة بها. وجرى أيضاً بحث التحضيرات الجارية لعقد الدورة الـ55 من مجلس وزراء الإعلام العرب، والدورة الـ21 للمكتب التنفيذي، والدورة الـ103 للجنة الدائمة للإعلام العربي، إلى جانب استعراض البنود المطروحة على جدول أعمالها.

من جانبها، استعرضت ميثا ماجد السويدي أبرز ملامح التشريع الإعلامي الجديد في دولة الإمارات، المتعلق بتنظيم المحتوى الإعلامي والرقمي، مشيرة إلى أنه يُمثّل نقلة نوعية في مختلف مجالات الإعلام المكتوب والسمعي والبصري والرقمي، ويُسهم في تعزيز الممارسة الإعلامية الرصينة، ومكافحة تداول الشائعات والأخبار الزائفة والمضللة، وترسيخ قيم التسامح والسلام ونبذ الكراهية والتمييز.