«التربية»: امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من 14 نوفمبر إلى 4 ديسمبر

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025-2026 للصفوف من الثالث حتى الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة، إلى جانب إصدارها الموجهات العامة المنظمة لسير الامتحانات، والتعليمات الخاصة باستخدام الآلة الحاسبة أثناء أداء الاختبارات.

وحددت الوزارة فترة الامتحانات لجميع الصفوف المستهدفة، حيث تبدأ في الـ14 من نوفمبر، وتنتهي في الرابع من ديسمبر المقبلين، على أن تلتزم المدارس رفع نتائج التقييمات المدرسية لجميع المواد ضمن المجموعتين (A وB) لاعتمادها قبل هذا الموعد النهائي.

ووفقاً للموجهات العامة، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم» ستُجرى اختبارات الصفين الثالث والرابع ورقياً وبالحضور الفعلي في المدرسة، مع السماح للمعلمين بقراءة الأسئلة فقط دون تقديم أي تلميحات للإجابات.

أما طلبة الصف الخامس فسيؤدون اختباراتهم ورقياً أيضاً في المدارس الحكومية والخاصة، مع إلزامهم الحضور الواقعي. وبالنسبة للصفوف من السادس حتى الـ12، فتُعقد الامتحانات ورقياً أو إلكترونياً، بحسب طبيعة المادة الدراسية، مع ضرورة الحضور الواقعي لجميع الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم.

كما نصّت التعليمات على أن طلبة الصف الـ12 في المدارس الخاصة يؤدّون اختباراتهم في المدارس الحكومية بإشراف قطاع العمليات المدرسية.

أما مادة اللغة الإنجليزية لطلبة الصف الـ12، فتتكون من جزأين أساسيين هما الكتابة والقراءة، وكلاهما يُؤدى إلكترونياً، مع اختلاف في بعض المسارات التي تُعقد فيها الكتابة ورقياً والقراءة إلكترونياً.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع الطلبة من الصف السادس حتى الـ12 بإحضار أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهم لاستخدامها أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية. وشددت على رفع درجات التقييم المدرسي إلكترونياً لجميع المواد قبل موعد انتهاء فترة الامتحانات.

وحددت الوزارة ضوابط دقيقة تراعي طبيعة المواد والمسارات التعليمية المختلفة، إذ لا يُسمح باستخدام الآلة الحاسبة في الصفوف من الثالث حتى السابع، بينما يُسمح لطلبة الصفين الثامن والتاسع باستخدام الحاسبة العلمية فقط (P:SC).

وسمحت الوزارة لطلبة الصفوف الـ10 والـ11 والـ12 في المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي، باستخدام الحاسبة العلمية أو الرسومية بحسب طبيعة المادة، على أن تكون حاسبة رسومية (R:GC) مطلوبة في بعض المساقات العلمية كالرياضيات المتقدمة والفيزياء والكيمياء والأحياء.

وأكدت الوزارة عدم السماح باستخدام الأجهزة الذكية أو التطبيقات الإلكترونية كبديل عن الآلة الحاسبة، مع ضرورة التأكد من خلوها من أي برامج أو ذاكرة تخزينية.

