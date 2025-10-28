"التربية" تكشف مواعيد وموجهات اختبارات نهاية الفصل الأول للطلبة من 3-12

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الجداول الزمنية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025 – 2026 للصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة، وذلك خلال الفترة من 14 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2025.

اختبارات حضورية

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات ستُجرى حضورياً في المدارس، حيث ستكون ورقية للصفوف من الثالث حتى الخامس، فيما تُنفّذ ورقية أو إلكترونية للصفوف من السادس حتى الثاني عشر بحسب طبيعة المادة الدراسية.

مدارس خاصة

كما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة امتحاناتهم في المدارس الحكومية بإشراف قطاع العمليات المدرسية.

موجهات عامة

وأكدت الموجهات العامة التي اطلعت عليها " الإمارات اليوم" أن اختبار اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر يتضمن جزأين إلكترونيين للكتابة والقراءة، وأن على الطلبة من الصف السادس فما فوق إحضار أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهم لأداء الاختبارات الإلكترونية.

الآلة الحاسبة المسموح بها

وفيما يتعلق باستخدام الآلة الحاسبة، سمحت الوزارة بها بدءاً من الصف الثامن في المواد العلمية، مع تحديد نوع الحاسبة المسموح بها حسب المسار؛ إذ يُسمح بالحاسبة العلمية أو الرسومية في المسارات المتقدمة والعلمية، ويُمنع استخدامها في الصفوف الدنيا.

توجيهات للمدارس

كما وجّهت الوزارة إدارات المدارس في المسارين العام والمتقدم بطباعة وتوزيع الجدول الدوري لمادة الكيمياء أثناء الاختبار، بينما يستخدم طلبة مسار النخبة الجدول الإلكتروني عبر منصة Swift Assess.

الجدول الزمني للاختبارات

يستهل طلبة الثاني عشر الاختبارات يوم الخميس 20 نوفمبر بمادة الفيزياء، تليها الكيمياء يوم الجمعة 21 منه، والرياضيات يوم الاثنين 24 من الشهر ذاته، ثم اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء 25 منه، واللغة العربية يوم الأربعاء 26 منه، تليها التربية الإسلامية يوم الخميس 27 منه، والأحياء يوم الجمعة 28 نوفمبر، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 4 ديسمبر بمادة الدراسات الاجتماعية. وتشمل هذه المواعيد جميع المسارات التعليمية (العام، المتقدم، النخبة، والتطبيقي).

تأتي هذه الموجهات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توحيد إجراءات التقويم والاختبارات، وضمان العدالة في التطبيق بين مختلف المسارات، وتعزيز التحول الرقمي في منظومة التعليم، بما يسهم في رفع كفاءة الطلبة واستعدادهم للتقييمات الوطنية والدولية.