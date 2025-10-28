المدارس تبدأ حملة تطعيم الطلاب ضد الإنفلونزا الموسمية

تبدأ إدارات المدارس في تنفيذ حملة تطعيم الطلاب ضد الإنفلونزا الموسمية، بناء على موافقات خطية من أولياء الأمور، خلال الفترة من اليوم حتى 20 نوفمبر المقبل، لتعزيز الصحة الوقائية داخل المجتمع المدرسي وحماية الطلبة من الأمراض الموسمية المنتشرة خلال فترات تغيّر الطقس.

وأفادت المدارس بأنه تم إرسال نموذج الموافقة الخاص بتلقي لقاح الإنفلونزا إلى أولياء الأمور، وشددت على أهمية طباعته، وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة، ثم إعادة إرساله إلى الممرض أو الممرضة في كل مدرسة في أقرب وقت ممكن.

ويشمل نموذج الموافقة الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على محتواه، معلومات أساسية عن الطالب مثل الاسم الكامل، الصف والشعبة، تاريخ الميلاد، رقم الهوية الإماراتية، إضافة إلى رقم الهاتف للتواصل، وركز النموذج على توضيح معايير أهلية الطالب للحصول على اللقاح، حيث تختلف عدد الجرعات المطلوبة بحسب العمر وسجل التطعيم السابق.

وأفاد بأن الأطفال من عمر ستة أشهر إلى ثماني سنوات يحتاجون إلى جرعتين بفاصل أربعة أسابيع، إذا لم يسبق لهم تلقي اللقاح أو إذا كانت سجلات التطعيم الخاصة بهم غير مكتملة.

وأوضح أن «الأطفال الذين حصلوا مسبقاً على جرعتين أو أكثر من اللقاح قبل الأول من يوليو الماضي، إضافة إلى الطلاب ممن تبلغ أعمارهم تسع سنوات أو أكثر، فيحتاجون إلى جرعة واحدة فقط».

وتضمن النموذج كذلك استمارة تقييم للاستفسار عن أي ردود فعل سابقة تجاه اللقاح، أو وجود حالات صحية تمنع الطالب من تلقيه في الوقت الحالي، وفي حال عدم الموافقة على التطعيم، طالب أولياء الأمور بتوضيح السبب وإرفاق المستندات الطبية إن وجدت، مع ضرورة التواصل المباشر مع الممرض أو الممرضة في كل مدرسة.

وفي سياقٍ متصل، شددت إدارات مدرسية على أولياء الأمور بضرورة عدم إرسال الطلبة الذين تظهر عليهم أعراض مرضية، إلى المدرسة خصوصاً الحمى، وذلك حفاظاً على صحة الطلبة ومنع انتشار العدوى.

وأوضحت الإدارات أن بعض الطلبة يعانون أمراضاً في الجهاز المناعي، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات صحية خطيرة في حال انتقال أي عدوى لهم من زملائهم.

وأكدت أن حضور الطالب يجب أن يكون بعد تعافيه التام، وعودة حالته الصحية إلى وضعها الطبيعي، حرصاً على سلامته وسلامة زملائه والعاملين في المدرسة، مشيدة بتعاون أولياء الأمور الدائم ودعمهم للإجراءات الوقائية المعتمدة.