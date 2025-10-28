المدرسة الرقمية توقع خطاب نوايا لتطوير مدارس التعليم الفني في مصر

وقعت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية خطاب نوايا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية لإقامة شراكة تعليمية استراتيجية، بهدف تنفيذ تطوير شامل لمدارس التعليم الفني وتعزيز مهارات خريجيها لمواكبة احتياجات سوق العمل.

ويهدف خطاب النوايا إلى إقامة شراكة استراتيجية لتطوير شامل للتعليم الفني والاعتماد الدولي، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، مع بحث إمكانية تدريس البرمجة للطلاب من خلال نظام دولي معتمد على غرار ما يُطبّق في التعليم العام.

حضر مراسم التوقيع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، محمد عبداللطيف، والأمين العام للمدرسة الرقمية، الدكتور وليد آل علي، ومدير البرامج بالمدرسة الرقمية، محمد بدران، ومن جانب وزارة التربية والتعليم المصرية نائب الوزير، الدكتور أحمد ضاهر، ونائب الوزير، الدكتور أيمن بهاء الدين، ومستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، الدكتورة هانم أحمد.

وأشاد الوزير محمد عبداللطيف بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وما تمثله دولة الإمارات من نموذج رائد في مجال التعليم الرقمي، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بمواصلة تطبيق التحول الرقمي في العملية التعليمية من خلال تطوير المناهج وإتاحة المحتوى الإلكتروني التفاعلي للطلاب، مشيراً إلى أن التعاون مع المدرسة الرقمية يعزز من جهود الوزارة في تحقيق رؤية تعليم عصري مبتكر قائم على المعرفة والتكنولوجيا.