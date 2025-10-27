"هيئة المعرفة" و"إنجاز الإمارات" توقِّعان اتفاقية تعاون لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى طلبة دبي

أبرمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي اتفاقية تعاون مع مؤسسة «إنجاز الإمارات»، المؤسسة غير الربحية الرائدة في تعليم مهارات ريادة الأعمال وتمكين الشباب، والعضو في مؤسسة “جونيور أتشيڤمنت” Junior Achievement العالمية، لتقديم برامج ريادة الأعمال والاستعداد لسوق العمل والثقافة المالية للطلاب في دبي بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033.

وتشمل الاتفاقية تصميم وتنفيذ برامج التعلُّم التجريبي للطلبة في مجالات ريادة الأعمال، والاستعداد لسوق العمل، والثقافة المالية، وتنمية المهارات المهنية للأجيال الصاعدة، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بتنمية مهاراتهم وإشراك القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال فعالية نظَّمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز الإمارات"، وتركّزت على ريادة الأعمال والثقافة المالية والاستعداد لسوق العمل، بحضور عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وفيصل بن جمعة بلهول، الرئيس الجديد لمجلس إدارة مؤسسة إنجاز الإمارات، وبمشاركة ما يقارب 30 مدرسة خاصة في دبي، بالإضافة إلى رواد أعمال من الطلبة في عدد من المدارس الخاصة بالإمارة.

وسلَّطت الفعالية الضوء على أهمية تضمين مفاهيم ريادة الأعمال في الرحلة التعليمية للطلبة، حيث ركزت جلسة نقاشية أدارتها نايلا الموسوي، مديرة برامج المسؤولية المجتمعية لشركة أكسنتشر (Accenture) في دولة الإمارات، على تمكين الأجيال الصاعدة من مهارات ريادة الأعمال وإعدادهم للمستقبل، بمشاركة كل من الدكتورة فاطمة بوعلي، مدير إدارة تحسين الجودة بالإنابة في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والدكتورة غدير أبو شمط، مديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية ونائب الرئيس التنفيذي في "جيمس للتعليم"، ومحمد بهاء، المدير الإداري للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة APCO، وديفيد كارول، نائب الرئيس الأول لإدارة الخزانة والتجارة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سيتي بنك، وزينب عبد الحميد، وهي طالبة فائزة بجائزة "شركة العام" التي تنظمها مؤسسة إنجاز الإمارات.

تمكين المتعلمين

وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: "تركز استراتيجية التعليم في دبي 2033 على تمكين جميع المتعلمين من مهارات المستقبل بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على ريادة الأعمال، والاستعداد لسوق العمل، والثقافة المالية. نحن نؤمن بأن كل متعلم يجب أن يتخرج ليس فقط بالمعرفة الأكاديمية، بل أيضاً بالمهارات والثقة والعقلية التي تمكّنه من النجاح في الحياة والعمل. نثمن جهود "مؤسسة إنجاز الإمارات" على جهودهم ودعمهم لهذه الرسالة وربط التعليم بالمهارات والفرص الواقعية، ونتطلع إلى أن يقدم هذا التعاون المشترك مثالاً واضحاً لتضافر التعليم والقطاع الصناعي لتقديم تجارب تعليمية ذات مغزى للطلبة".

فرص للغد

من جانبها، قالت رزان بشيتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إنجاز الإمارات": "نفخر بشراكتنا مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية لتعزيز روح ريادة الأعمال بين طلبة دبي. وتتمثل مهمتنا في "إنجاز الإمارات" في تمكين الشباب من المهارات والعقلية اللازمة لتحويل أفكارهم إلى تأثير فعلي. فمن خلال إدخال مفاهيم ريادة الأعمال، والثقافة المالية، والاستعداد المهني إلى الفصول الدراسية، نعمل على مساعدة الطلبة في ربط ما يتعلمونه اليوم بفرص الغد. ونتطلع من خلال هذه الشراكة مع هيئة المعرفة إلى إلهام المزيد من الطلبة على الابتكار، والإبداع، والقيادة."

مشروعات ريادية

وقدَّم الطلبة المشاركون في الفعالية عروضاً تقديمية حول مشاريعهم في مجالات ريادة الأعمال، حيث عرض طلبة مدرسة دبي الوطنية – فرع الطوار، والفائزون بلقب "برنامج الشركات" على مستوى الدولة لهذا العام، مشروعهم "Raicom"، والذي سيمثل دولة الإمارات في التصفيات الإقليمية لاحتفالية ريادة الأعمال للشباب التي تنظمها " إنجاز العرب" نهاية شهر أكتوبر الجاري. كما شهدت الفعالية مشاركة فرق طلابية بمشاريع طلابية مبتكرة تعكس أفكارهم الملهمة ورؤيتهم المستقبلية.

كما قدَّمت مؤسسة "إنجاز الإمارات" عرضاً تقديمياً للمشاركين حول برامجها في مجالات الثقافة المالية، وريادة الأعمال، والجاهزية لسوق العمل، مؤكدةً على دور الابتكار وريادة الأعمال كمفتاح رئيسي للنجاح.

وتهدف استراتيجية التعليم في دبي 2033 إلى إحداث تحول نوعي في المنظومة التعليمية، من خلال وضع الطالب في المقام الأول، وتلبية الاحتياجات والطموحات الفردية المتنوعة لجميع الطلبة، لضمان جاهزيتهم بالمهارات والفرص اللازمة للنجاح في كل مرحلة من مراحل حياتهم، بدءاً من التعليم المبكر وحتى التعليم العالي وما بعده، ليكونوا أعضاء فاعلين في مستقبل دبي.