مدارس ترصد المستوى الأكاديمي والسلوكي للطلبة استعداداً لامتحانات نهاية الفصل

تعكف إدارات مدارس حكومية على رصد مستويات الطلبة الأكاديمية والسلوكية خلال الفترة من بداية العام الدراسي وحتى 10 أكتوبر 2025، وذلك قبل بداية الامتحانات المركزية التي أوشكت على الانطلاق خلال الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر المقبل.

وأعلنت إدارات مدرسية عن توزيع استمارة التقييم الشهرية الخاصة بالفصل الدراسي الأول على الطلاب، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وتتناول الاستمارة الجانبين الأكاديمي والسلوكي للطالب، عن تلك الفترة لاطلاع أولياء الأمور على المستويات الفعلية لأبنائهم.

وأكّدت الإدارات أنه إضافة إلى توزيع النسخ الورقية على الطلاب، سيتم إرسال نسخة إلكترونية من الاستمارات عبر البوابة الذكية والبريد الإلكتروني، وذلك تسهيلاً على أولياء الأمور للاطلاع عليها بيسر ومشاركة أبنائهم في مناقشة تفاصيلها.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى مراجعة مستوى أبنائهم بعناية، والاهتمام بالجوانب التي تحتاج إلى متابعة، مع التركيز على المواد التي تم رصد ملاحظات عليها، والعمل على تعزيز مهارات الطالب من خلال المتابعة اليومية والمراجعة المستمرة، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل وتحقيق نتائج إيجابية.

كما أعربت الإدارات عن شكرها وتقديرها للطلاب الذين أظهروا تحسناً وتقدماً ملحوظاً في مستوياتهم الدراسية وسلوكهم خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن هذا التطوّر يعكس تعاون أسرة الطالب ودور المدرسة في توفير بيئة تعليمية محفّزة.

واختتمت الإدارات بالتأكيد على أن تعاون أولياء الأمور يمثل ركيزة أساسية في العملية التعليمية، وأن مشاركتهم الفاعلة تُشكل دعماً مباشراً لنجاح أبنائهم، قائلة: «إنكم الشريك الأول في دعم العملية التعليمية، وارتقاء مستوى أبنائنا هو ثمرة تعاون مشترك نسعى جميعاً لتحقيقه».