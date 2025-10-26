انطلاق الاختبار التكويني الثاني للفصل الدراسي الأول غداً

أعلنت إدارات مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة انطلاق أعمال الاختبار التكويني الثاني للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026 غداً، وتستمر حتى السادس من نوفمبر، وتستهدف طلبة الخامس إلى الـ12، وفقاً للجداول المعتمدة من كل مدرسة.

التقويم المستمر

ويأتي تنفيذ هذه الاختبارات في إطار منظومة التقويم المستمر، الهادفة إلى تتبع مستوى تقدم الطلبة، وتعزيز مهاراتهم المعرفية والمهارية، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم ودعم الخطط التعليمية داخل المدارس بصورة مستمرة.

توزيع المواد

وبحسب جداول معتمدة اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، تشمل الاختبارات مواد اللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم بفروعها، واللغة الثانية مثل الصينية والفرنسية المطبقة في بعض المدارس، حيث جرى توزيع المواد بصورة متوازنة تتيح للطلبة الوقت الكافي للاستعداد والمراجعة، مع الحرص على تنويع أساليب التقييم التعليمي داخل الحصص وخارجها.

اختلاف المواعيد

وأوضحت إدارات عدد من المدارس أن مواعيد بدء وانتهاء الاختبارات قد تختلف من مدرسة إلى أخرى، وفق الجداول الزمنية والاعتبارات التنظيمية الخاصة بكل مدرسة، حيث تُحدد كل إدارة مدرسية الجدول الأنسب لطبيعة صفوفها وعدد شعبها، مع التزام الإطار الزمني العام المعتمد من قبل المنطقة التعليمية.

جاهزية المدارس

وأكدت الإدارات المدرسية أنها استكملت استعداداتها مبكراً، من خلال تجهيز القاعات الدراسية وتنظيم اللجان، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة، إضافة إلى توجيه الطلبة بضرورة إحضار أجهزة الحاسوب المحمول في أيام اختبارات المهارات عبر بوابة التعلم الذكي للصفوف التي تتضمن هذا النوع من التقييم.

أهمية الالتزام

وشددت الإدارات على أهمية التزام التعليمات المنظمة لسير الاختبارات والحضور في الوقت المحدد، موضحة أنه لا إعادة للاختبار للطلبة المتغيبين دون عذر موثق، مشيدة بوعي الطلبة وأولياء الأمور ودعمهم المستمر للعملية التعليمية.

وأكدت أن هذه المرحلة من التقييم تعد ركيزة مهمة في رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتعزيز الثقة بالقدرات الأكاديمية للطلبة.

