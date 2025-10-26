جامعة الفجيرة تنظم فعالية للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

نظمت جامعة الفجيرة ممثلةً في قسم التمريض بكلية طب الأسنان والعلوم الصحية، فعالية توعوية بعنوان «التوعية بسرطان الثدي - الكشف المبكر ينقذ الحياة»، وذلك في مركز الفجيرة سيتي سنتر.

وأكد رئيس جامعة الفجيرة الدكتور سليمان الجاسم، أن تنظيم الفعالية يأتي تجسيداً لرسالة الجامعة المجتمعية ودورها في نشر الوعي الصحي.

وقدّم أعضاء هيئة التدريس وطلبة قسم التمريض أنشطة تفاعلية تعريفية بطرق الوقاية وأهمية الفحص الذاتي والدوري.